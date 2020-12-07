Владимир Остапчук рассказал, как лечился от коронавируса

Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук рассказал, как переболел коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".



Остапчук рассказал, что у него было осложнение в виде атипичной пневмонии. При этом он отметил, что симптомов болезни у него не было и только, когда температура поднялась до 38,6 градусов, он отправился в больницу, где ему сделали рентген. Оказалось, что у ведущего поражены 30% легких.

Супруга Владимира Остапчука Кристина рассказала, что лечением занималась она: и делала уколы, и следила за состоянием мужа и полностью за ним ухаживала. Она рассказала, что пять дней у Остапчука держалась температура 39,6 градусов, которую ничем не удавалось сбить. Ей приходилось по пять раз за ночь менять ему одежду и постельное белье из-за того, что он сильно потел в это время.

Остапчуки рассказали, что лечили коронавирус антибиотиками, гомеопатическими и даже гормональными препаратами. Также супруги принимали много витаминов.

Напомним, 36-летний популярный телеведущий Владимир Остапчук 15 октября женился на своей возлюбленной Кристине Горняк. Пара опубликовала свое первое фото в новом статусе социальной сети Instagram. Известно, что свадьба знаменитостей проходила в роскошном загородном комплексе под Киевом, где для молодоженов целую ночь монтировали зону церемонии и устанавливали декор. Невеста показала своим подписчикам лишь "кусочки" подготовки к свадьбе.

"Комментарии" также писали, что известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, действительно ли противовоспалительные препараты способны повлиять на COVID-19. Так, по его словам, такие лекарства и правда могут облегчить симптомы коронавируса, но на сам ход болезни никак не повлияют.

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