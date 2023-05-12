«Вне политики»: Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью на финале Евровидения

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на The Times.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
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По словам организаторов, Евровидение – это шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами. Тем более, оно носит развлекательный характер. Поэтому находится вне политики.
Вместе с тем, переговоры о возможной речи Владимира Зеленского еще продолжаются. К примеру, британский эксминистр культуры Лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов песенного конкурса, пишут иностранные СМИ.
Главе украинского государства не дали выступить и на церемонии вручения "Оскара", проходившей 13 марта. Выступление Зеленского включили в программу, но в итоге – он получил отказ. Такая позиция организаторов "Евровидения" наблюдается не впервые. На прошлогодней церемонии Евровидения Зеленский тоже не выступал. Тогда в Украине это восприняли как "лицемерие".
Как напомним, "Комментарии" писали, — Участники второго полуфинала Евровидения-2023: порядок выступлений 16 участников из разных стран будут соревноваться во втором полуфинале песенного конкурса Евровидения-2023 за место в его финальной части.
Читайте на сайте "Комментарии", — Кто побеждена Евровидении-2023: новые прогнозы букмекеров Согласно "свежим прогнозам" украинская группа TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel — в пятерке лидеров международного конкурса.
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Ігор
сегодня, 09:38
Він і там хотів розповсюджувати ворожнечу - ех, такий талант головнокорумповувача пропадає. Ну нічого, зате його світлини стають все більш краше та краше і все більше та більше переконують в могутності Карлуши. Треба опрацювати стиль витягнутої, вказуючої руки, як у Леніна і Кимів або голий торс на коні, як у Путіна або з зеленою книгою, як у Каддафі. А можна продовжувати ось так, просто і мінімалістично, як у Чаушеску.