«Вне политики»: Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью на финале Евровидения

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на The Times.



Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

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По словам организаторов, Евровидение – это шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами. Тем более, оно носит развлекательный характер. Поэтому находится вне политики.

"Этот принцип запрещает возможность делать политические или другие подобные заявления в рамках конкурса", — сказал он.

Вместе с тем, переговоры о возможной речи Владимира Зеленского еще продолжаются. К примеру, британский эксминистр культуры Лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов песенного конкурса, пишут иностранные СМИ.

"Не стоит скрываться от событий, на фоне которых проходит конкурс", — отметил эксминистр культуры.

Главе украинского государства не дали выступить и на церемонии вручения "Оскара", проходившей 13 марта. Выступление Зеленского включили в программу, но в итоге – он получил отказ. Такая позиция организаторов "Евровидения" наблюдается не впервые. На прошлогодней церемонии Евровидения Зеленский тоже не выступал. Тогда в Украине это восприняли как "лицемерие".

Как напомним, "Комментарии" писали, — Участники второго полуфинала Евровидения-2023: порядок выступлений 16 участников из разных стран будут соревноваться во втором полуфинале песенного конкурса Евровидения-2023 за место в его финальной части.

Читайте на сайте "Комментарии", — Кто побеждена Евровидении-2023: новые прогнозы букмекеров Согласно "свежим прогнозам" украинская группа TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel — в пятерке лидеров международного конкурса. Еще несколько месяцев назад Украине прочили победу в певческом конкурсе. Тем не менее, сегодня шансы на первенство несколько упали.