Внезапно умер известный украинский режиссер

8 января этого года ушел из жизни известный в нашей стране режиссер Максим Арделян. Стало известно, что художнику исполнилось всего 42 года. Трагическое известие сообщила супруга покойного Наталья Богданова в социальных сетях.

Умер украинский режиссер Максим Арделян (фото из открытых источников)

"Мой Ангел. Он создавал праздники и пошел в праздник. Он любил жить по полной, всем все организовывать, быть в центре событий и... удивлять. Он не изменил своих принципов и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Пойти на Рождество во сне — это особенная благодать и Божья любовь.

Слова искренних соболезнований из-за утраты любимого человека Наталии выразили украинские звездные исполнительницы Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова, Ольга Цыбульская и другие.

Церемония прощания с усопшим художником состоится 11 января в населенном пункте Белогородка Киевской области на белом кладбище.

Максим Арделян был известным режиссером. Он заслужил признание, потому что сделал известными украинские проекты "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". Награжден званием Заслуженный деятель искусств Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что п умерла известная участница "Голоса страны". Яркая участница песенного талант-шоу "Голос страны" Екатерины Давыденко скончалась от осложнений пневмонии. Об этом стало известно в среду, 4 января, по социальным сетям коллег певицы. О смерти 28-летней исполнительницы на своей странице в Фейсбуке сообщил народный артист Украины Иво Бобул. Он попросил откликнуться коллег и знакомых девушки, которые могут рассказать, что именно повлекло смерть Давыденко. В комментариях знакомые девушки подчеркнули, что она скончалась именно от пневмонии.

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