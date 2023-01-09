Внезапно умер известный украинский режиссер

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Лиля Воробьева
8 января этого года ушел из жизни известный в нашей стране режиссер Максим Арделян. Стало известно, что художнику исполнилось всего 42 года. Трагическое известие сообщила супруга покойного Наталья Богданова в социальных сетях.
Умер украинский режиссер Максим Арделян (фото из открытых источников)
"Мой Ангел. Он создавал праздники и пошел в праздник. Он любил жить по полной, всем все организовывать, быть в центре событий и... удивлять. Он не изменил своих принципов и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Пойти на Рождество во сне — это особенная благодать и Божья любовь.
Слова искренних соболезнований из-за утраты любимого человека Наталии выразили украинские звездные исполнительницы Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова, Ольга Цыбульская и другие.
Церемония прощания с усопшим художником состоится 11 января в населенном пункте Белогородка Киевской области на белом кладбище.
Максим Арделян был известным режиссером. Он заслужил признание, потому что сделал известными украинские проекты "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". Награжден званием Заслуженный деятель искусств Украины.
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