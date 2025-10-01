Внезапно умер один из основателей известной украинской группы: что произошло

Сегодня, 1 октября, стало известно о смерти одного из основателей известной группы "Пиккардийская терция" Богдана Богача. Художник ушел из жизни на 50-м году.

Богдан Богач (фото из открытых источников)

О трагической новости сообщили на официальной странице коллектива в соцсетях, назвав это большой утратой.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей Пиккардийской терции, с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач", — отметили участники группы.

За свою карьеру артист получил немало наград, среди которых звание заслуженного артиста Украины и Национальная премия имени Тараса Шевченко.

Напомним, в 2024 году Богач покинул "Пиккардийскую терцию" из-за проблем со здоровьем.

