Внезапно умер один из основателей известной украинской группы: что произошло
Внезапно умер один из основателей известной украинской группы: что произошло

Богдан Богач внес большой вклад в культуру Украины.

1 октября 2025, 21:05
Сегодня, 1 октября, стало известно о смерти одного из основателей известной группы "Пиккардийская терция" Богдана Богача. Художник ушел из жизни на 50-м году.

Внезапно умер один из основателей известной украинской группы: что произошло

Богдан Богач (фото из открытых источников)

О трагической новости сообщили на официальной странице коллектива в соцсетях, назвав это большой утратой.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей Пиккардийской терции, с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач", — отметили участники группы.

За свою карьеру артист получил немало наград, среди которых звание заслуженного артиста Украины и Национальная премия имени Тараса Шевченко.

Напомним, в 2024 году Богач покинул "Пиккардийскую терцию" из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный итальянский модельер Джорджо Армани умер . В июне 2025 года Армани впервые в своей карьере пропустила Неделю мужской моды в Милане, отказавшись от проведения показов из-за проблем со здоровьем. Компания тогда объяснила, что он восстанавливается после болезни, однако детали не вскрывали. Теперь Armani Group сообщили о смерти Джорджо Армани в возрасте 91 года. В сообщении говорится, что дизайнер ушел из жизни в окружении самых близких людей.

Армани, также известный в мире как Re Giorgio, то есть "Король Джорджо", стал синонимом сдержанной роскоши и безупречного стиля. Его подход к моде изменил представление о мужских и женских костюмах, сделав их одновременно изящными и комфортными. Его личное состояние оценивается в 11 миллиардов долларов. На момент смерти Джорджо Арман занимался не только одеждой, но и другим бизнесом, в частности в сфере предметов домашнего обихода, парфюмерии, книг, цветов, клубов и ресторанов.



