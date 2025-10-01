Раптово помер один із засновників відомого українського гурту: що сталося

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо про смерть одного із засновників відомого гурту "Піккардійська терція" Богдана Богача. Митець пішов із життя на 50-му році.

Богдан Богач (фото з відкритих джерел)

Про трагічну новину повідомили на офіційній сторінці колективу у соцмережах, назвавши це великою втратою.

"Раптово пішла з життя непересічна людина, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників “Піккардійської терції”, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу — баса, Богдан Богач", — зазначили учасники гурту.

За свою кар’єру артист здобув чимало нагород, серед яких звання заслуженого артиста України та Національна премія України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у 2024 році Богач залишив "Піккардійську терцію" через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий італійський модельєр Джорджо Армані помер. У червні 2025 року Армані вперше у своїй кар’єрі пропустив Тиждень чоловічої моди в Мілані, відмовившись від проведення показів через проблеми зі здоров’ям. Компанія тоді пояснила, що він відновлюється після хвороби, однак деталей не розкривали. Тепер Armani Group повідомили про смерть Джорджо Армані у віці 91 року. У повідомленні сказано, що дизайнер пішов із життя в оточенні найближчих людей.

Армані, який також був відомий у світі як Re Giorgio, тобто "Король Джорджо", став синонімом стриманої розкоші та бездоганного стилю. Його підхід до моди змінив уявлення про чоловічі та жіночі костюми, зробивши їх водночас витонченими й комфортними. Його особистий статок оцінюється в 11 мільярдів доларів. На момент смерті, Джорджо Арман займався не тільки одягом, але й іншим бізнесом, зокрема у сфері предметів домашнього вжитку, парфумерії, книг, квітів, клубів та ресторанів.