Раптово помер один із засновників відомого українського гурту: що сталося
НОВИНИ

Раптово помер один із засновників відомого українського гурту: що сталося

Богдан Богач зробив великий внесок у культуру України.

1 жовтня 2025, 21:05
Автор:
Лиля Воробьева

 Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо про смерть одного із засновників відомого гурту "Піккардійська терція" Богдана Богача. Митець пішов із життя на 50-му році.

Раптово помер один із засновників відомого українського гурту: що сталося

Богдан Богач (фото з відкритих джерел)

Про трагічну новину повідомили на офіційній сторінці колективу у соцмережах, назвавши це великою втратою.

"Раптово пішла з життя непересічна людина, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників “Піккардійської терції”, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу — баса, Богдан Богач", — зазначили учасники гурту.

За свою кар’єру артист здобув чимало нагород, серед яких звання заслуженого артиста України та Національна премія України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у 2024 році Богач залишив "Піккардійську терцію" через проблеми зі здоров’ям.

