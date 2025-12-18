Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский певец Никита Пресняков, публично не высказался по поводу полномасштабной агрессии РФ против Украины, вынужден покрывать расходы на жизнь в США за счет заложенной недвижимости в России.
Никита Пресняков (фото из открытых источников)
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на знакомые семьи. По их словам, Пресняков-младший взял банковский кредит под залог квартиры в Москве, ранее получил в подарок от своей бабушки.
Отмечается, что из-за невыплат по кредиту с сентября 2018 года на квартиру наложено обременение. В настоящее время жилье находится в залоге в банке, поэтому Пресняков не может ни продать его, ни совершать какие-либо другие юридические операции с подаренной недвижимостью.
По данным СМИ, полученные средства певец тратил на роскошную жизнь со своей супругой Еленой Красновой, привыкшей к высокому уровню комфорта во время жизни в Москве.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проживающий в Лос-Анджелесе журналист Максим Донской сообщил, что российский певец Никита Пресняков, который не выразил публичного осуждения террористического вторжения России в Украину, но переехал в США вместе с женой, пострадал от ставших серьезной угрозой пожаров.
Согласно пропагандистским росСМИ, Никита и его супруга Алена Краснова отправились в безопасное место, но сейчас находятся в тяжелом финансовом положении. Донской сообщает, что пара потеряла почти все во время пожара, и теперь сталкивается с серьезными материальными трудностями.