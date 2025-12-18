Российский певец Никита Пресняков, публично не высказался по поводу полномасштабной агрессии РФ против Украины, вынужден покрывать расходы на жизнь в США за счет заложенной недвижимости в России.

Никита Пресняков (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на знакомые семьи. По их словам, Пресняков-младший взял банковский кредит под залог квартиры в Москве, ранее получил в подарок от своей бабушки.

"Видимо, после свадьбы у Никиты произошел серьезный финансовый коллапс. Недавно стало известно, что через год после торжества, в 2018 году, Никита под залог квартиры на Лубянке взял кредит. Были предположения, что Пресняков-младший мог оформить ипотеку на другое имущество. покупал", — пишут СМИ.

Отмечается, что из-за невыплат по кредиту с сентября 2018 года на квартиру наложено обременение. В настоящее время жилье находится в залоге в банке, поэтому Пресняков не может ни продать его, ни совершать какие-либо другие юридические операции с подаренной недвижимостью.

По данным СМИ, полученные средства певец тратил на роскошную жизнь со своей супругой Еленой Красновой, привыкшей к высокому уровню комфорта во время жизни в Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проживающий в Лос-Анджелесе журналист Максим Донской сообщил, что российский певец Никита Пресняков, который не выразил публичного осуждения террористического вторжения России в Украину, но переехал в США вместе с женой, пострадал от ставших серьезной угрозой пожаров.

Согласно пропагандистским росСМИ, Никита и его супруга Алена Краснова отправились в безопасное место, но сейчас находятся в тяжелом финансовом положении. Донской сообщает, что пара потеряла почти все во время пожара, и теперь сталкивается с серьезными материальными трудностями.

