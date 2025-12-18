Російський співак Микита Пресняков, який публічно не висловився щодо повномасштабної агресії РФ проти України, змушений покривати витрати на життя в США за рахунок закладеної нерухомості в Росії.

Микита Пресняков (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на знайомих родини. За їхніми словами, Пресняков-молодший узяв банківський кредит під заставу квартири в Москві, яку раніше отримав у подарунок від своєї бабусі.

"Мабуть, після весілля у Микити стався серйозний фінансовий колапс. Нещодавно стало відомо, що через рік після урочистості, у 2018 році, Микита під заставу квартири на Луб'янці взяв кредит. Були припущення, що Пресняков-молодший міг оформити іпотеку на інше майно. Але, як запевнили друзі онука Пугачової, нічого нового він не купував", — пишуть ЗМІ.

Зазначається, що через невиплати за кредитом з вересня 2018 року на квартиру накладено обтяження. Наразі житло перебуває в заставі у банку, тож Пресняков не може ані продати його, ані здійснювати будь-які інші юридичні операції з подарованою нерухомістю.

За даними ЗМІ, отримані кошти співак витрачав на розкішне життя зі своєю дружиною Оленою Красновою, яка звикла до високого рівня комфорту під час життя в Москві.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що журналіст Максим Донський, який мешкає в Лос-Анджелесі, повідомив, що російський співак Нікіта Пресняков, який не висловив публічного засудження терористичного вторгнення Росії в Україну, але переїхав до США разом із дружиною, постраждав від катастрофічних пожеж, що стали серйозною загрозою в регіоні.

Згідно з пропагандистськими росЗМІ, Нікіта і його дружина Альона Краснова вирушили в безпечне місце, але наразі перебувають у важкому фінансовому становищі. Донський повідомляє, що пара втратила майже все під час пожежі, і тепер зіштовхується з серйозними матеріальними труднощами.

