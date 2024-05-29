Российский исполнитель Никита Пресняков , уехавший из страны-террористки РФ еще в начале полномасштабной войны в Украине, проживать в Соединенные Штаты, недавно наведался в родную страну.

Никита Пресняков (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские российские издания , младший Пресняков занимается продажей дачи своей бабушке Алле Пугачевой .

Как информируют информированные источники, Алла Борисовна оставила внуку Никити по наследству коттедж на Истри, который до этого выставлялся на продажу за 225 млн рублей, однако теперь певец снизил цену вдвое.

"Вернулся в Россию одним днем, чтобы выставить дачу на продажу. Видимо, Никите очень нужны деньги. Пугачеву мы здесь не видели много лет. С тех пор, как отдала дачу внуку, больше сюда не ездит. Или не берет никто, или дачу продают сразу два агентства – одно за 132 млн, другое – за 125", — сообщили соседи Примадонны.

Конечно, пропагандистские издания заявляют, что у Преснякова проблемы с деньгами, поэтому он спешит продать недвижимость, однако, вероятнее всего, внук Аллы Борисовны хочет как можно скорее избавиться от всего, что имеет в стране-оккупантке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путину предлагали поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем. Несколько высокопоставленных чиновников, входящих в близкое окружение Владимира Путина, предложили хозяину Кремля, начавшему кровавую войну в Украине, поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем.

Как сообщает российское издание "Кремлевская табакерка", недавно во время встречи с несколькими чиновниками, Путин и его гости обсудили творчество уехавших из России артистов. При этом упоминали и о легендарной Пугачевой, называвшей русских рабами.



