Во Львове умерла выдающаяся украинская певица

В возрасте 89 лет скончалась украинская певица, народная артистка Украины Мария Бойко. Об этом сообщил ее сын Владимир Одреховский на своей странице в Facebook. Но причину смерти мамы он называть не захотел.

Мария Бойко. Фото: wz.lviv.ua

"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", – написал он в своем сообщении.

Напомним, Мария Байко – концертно-камерная певица, народная артистка Украины, а также обладательница многочисленных украинских и зарубежных музыкальных наград. В их числе – юбилейная медаль "20 лет независимости Украины" и Орден княгини Ольги. Она родилась 2 марта 1931 года в селе Яблоница.

Артистка была лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, профессором кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Н. Лысенко. Мария выступала как сольно, так и в составе семейного трио вместе со своими сестрами Даниилой и Ниной Байко.

Кроме этого, народная артистка Украины считалась ведущей солисткой Львовской филармонии, а вместе с трио "Сестры Байко" часто гастролировала в республиках бывшего СССР, в Европе, США, Канаде.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, от болезни умер еще один известный украинский и российский режиссер. Сегодня скончался известный театральный режиссер Роман Виктюк. В конце прошлого месяца ему исполнилось 85 года.

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