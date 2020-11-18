Во Львове умерла выдающаяся украинская певица

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Любовь Блажко
В возрасте 89 лет скончалась украинская певица, народная артистка Украины Мария Бойко. Об этом сообщил ее сын Владимир Одреховский на своей странице в Facebook. Но причину смерти мамы он называть не захотел.
Мария Бойко. Фото: wz.lviv.ua
Напомним, Мария Байко – концертно-камерная певица, народная артистка Украины, а также обладательница многочисленных украинских и зарубежных музыкальных наград. В их числе – юбилейная медаль "20 лет независимости Украины" и Орден княгини Ольги. Она родилась 2 марта 1931 года в селе Яблоница.
Артистка была лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, профессором кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Н. Лысенко. Мария выступала как сольно, так и в составе семейного трио вместе со своими сестрами Даниилой и Ниной Байко.
Кроме этого, народная артистка Украины считалась ведущей солисткой Львовской филармонии, а вместе с трио "Сестры Байко" часто гастролировала в республиках бывшего СССР, в Европе, США, Канаде.
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