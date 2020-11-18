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Главная Новости Звезды персона Во Львове умерла выдающаяся украинская певица
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Во Львове умерла выдающаяся украинская певица

Мария Байко умерла в возрасте 89 лет

сегодня, 18:09
Автор:

Любовь Блажко

В возрасте 89 лет скончалась украинская певица, народная артистка Украины Мария Бойко. Об этом сообщил ее сын Владимир Одреховский на своей странице в Facebook. Но причину смерти мамы он называть не захотел. 

Во Львове умерла выдающаяся украинская певица

Мария Бойко. Фото: wz.lviv.ua

"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", – написал он в своем сообщении. 

Напомним, Мария Байко – концертно-камерная певица, народная артистка Украины, а также обладательница многочисленных украинских и зарубежных музыкальных наград. В их числе – юбилейная медаль "20 лет независимости Украины" и Орден княгини Ольги. Она родилась 2 марта 1931 года в селе Яблоница.

Артистка была лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, профессором кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Н. Лысенко. Мария выступала как сольно, так и в составе семейного трио вместе со своими сестрами Даниилой и Ниной Байко.

Кроме этого, народная артистка Украины считалась ведущей солисткой Львовской филармонии, а вместе с трио "Сестры Байко" часто гастролировала в республиках бывшего СССР, в Европе, США, Канаде. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, от болезни умер еще один известный украинский и российский режиссер. Сегодня скончался известный театральный режиссер Роман Виктюк. В конце прошлого месяца ему исполнилось 85 года.  


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Источник: https://www.obozrevatel.com/show/people/umerla-vyidayuschayasya-ukrainskaya-pevitsa-mariya-bajko-chto-o-nej-izvestno.htm
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