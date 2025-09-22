logo

Во время съемки фильма человек-паук сильно травмировался: детали инцидента

Том Голланд получил серьезную травму на съемках нового «Человека-Паука»: съемки приостановили

22 сентября 2025, 22:50
Съемочный процесс четвертой части культовой франшизы "Человек-Паук" оказался под угрозой из-за травмы главного актера. Как сообщают западные медиа, Том Голланд во время выполнения сложного трюка получил серьезное повреждение, предварительно сотрясение мозга.

Во время съемки фильма человек-паук сильно травмировался: детали инцидента

Том Голланд травмировался во время съемок

Инцидент произошел прямо на площадке: актер исполнял одну из сцен без использования дублера, однако опасный момент закончился госпитализацией. Вместе с Голландом в больницу попала и его дублерша, которая также получила травмы.

Из-за события производство фильма временно приостановлено. По словам представителей команды, пауза может занять несколько недель, чтобы актеры успели восстановиться и могли вернуться к работе в безопасных условиях.

Фильм получил официальное название "Человек-Паук: Абсолютно новый день", а его премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Повлияет ли инцидент на график выхода ленты, неизвестно — представители Marvel и Sony от комментариев воздерживаются.

Это событие уже вызвало волну обсуждений среди фанатов и кинокритиков, ведь Том Голланд известен своей склонностью выполнять трюки самостоятельно без дублеров, что неоднократно создавало риск для его здоровья.

Источник: https://t.me/novytv/99551
