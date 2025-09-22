Во время съемки фильма человек-паук сильно травмировался: детали инцидента

Съемочный процесс четвертой части культовой франшизы "Человек-Паук" оказался под угрозой из-за травмы главного актера. Как сообщают западные медиа, Том Голланд во время выполнения сложного трюка получил серьезное повреждение, предварительно сотрясение мозга.

Том Голланд травмировался во время съемок

Инцидент произошел прямо на площадке: актер исполнял одну из сцен без использования дублера, однако опасный момент закончился госпитализацией. Вместе с Голландом в больницу попала и его дублерша, которая также получила травмы.

Из-за события производство фильма временно приостановлено. По словам представителей команды, пауза может занять несколько недель, чтобы актеры успели восстановиться и могли вернуться к работе в безопасных условиях.

Фильм получил официальное название "Человек-Паук: Абсолютно новый день", а его премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Повлияет ли инцидент на график выхода ленты, неизвестно — представители Marvel и Sony от комментариев воздерживаются.

Это событие уже вызвало волну обсуждений среди фанатов и кинокритиков, ведь Том Голланд известен своей склонностью выполнять трюки самостоятельно без дублеров, что неоднократно создавало риск для его здоровья.

