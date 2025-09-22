Під час зйомки фільму людина-павук сильно травмувався: деталі інциденту

Знімальний процес четвертої частини культової франшизи "Людина-Павук" опинився під загрозою через травму головного актора. Як повідомляють західні медіа, Том Голланд під час виконання складного трюку отримав серйозне ушкодження, попередньо — струс мозку.

Том Голланд травмувався під час зйомок

Інцидент стався безпосередньо на майданчику: актор виконував одну зі сцен без використання дублера, проте небезпечний момент закінчився госпіталізацією. Разом із Голландом до лікарні потрапила і його дублерка, яка також зазнала травм.

Через подію виробництво фільму тимчасово призупинене. За словами представників команди, пауза може тривати кілька тижнів, аби актори встигли відновитися та могли повернутися до роботи у безпечних умовах.

Фільм отримав офіційну назву "Людина-Павук: Абсолютно новий день", а його прем’єра запланована на 31 липня 2026 року. Чи вплине інцидент на графік виходу стрічки, наразі невідомо — представники Marvel та Sony від коментарів утримуються.

Ця подія вже викликала хвилю обговорень серед фанатів і кінокритиків, адже Том Голланд відомий своєю схильністю виконувати трюки самостійно, без дублерів, що неодноразово створювало ризик для його здоров’я.

