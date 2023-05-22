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Во время выступления на собственном концерте, Артем Пивоваров устроил «догонялки» с охранником

Артем Пивоваров продолжает удивлять дерзким поведением во время своих выступлений на сольных концертах. Многие его поклонники смущены этими затеями, а также готовы отказаться от творчества артиста

сегодня, 14:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на фан-аккаунт Артема Пивоварова.  

Во время выступления на собственном концерте, Артем Пивоваров устроил «догонялки» с охранником

Артём Пивоваров. Фото из открытых источников

Украинский певец Артем Пивоваров в эти выходные выступал с концертом в Хмельницком. Во время исполнения одной из песен, артист взобрался на балкон в областной филармонии и пробежался тоненьким забором мимо зрителей в зале. Вдогонку ему бросился охранник. Это происходило на глазах сотен поклонников, которые снимали все на телефоны. Несмотря на опасный момент пробежки сверхтонким изголовьем балкона и неоднозначной реакцией зрителей, Пивоваров пережил этот момент с улыбкой на лице.


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Такая затея уже не первая, на счету 31-летнего певца. Рискованным поступком недавно он удивил и поклонников в Одессе. Тогда, тоже на собственном концерте, артист взобрался на балкон театра, где выступал. Похожая ситуация произошла и в Черновцах.

В то же время, "свежий" инцидент в Хмельницком при участии Пивоварова вызвал волну возмущения, удивления и даже восторга от фанатов. Под сообщением, в Instagram на странице фан-аккаунта Артема Пивоварова, начались интенсивные обсуждения ситуации.

"Люблю песни, обожаю исполнение, музыку. Все прекрасно, однако зачем экстрим делать? Это, если честно, портит талант";  

"Ведать себя в областной филармонии так, откровенно говоря, некультурно. Это при том, что вы, господин Артем, в высоком авторитете у молодого поколения – будущего страны";

"Кто-то подумал как охраннику, его семье?".  

"Очень возмутительно! Детей куча, "хороший" пример";

"Так они все не понимают, что ты делал на своих концертах 2010 года, а сейчас публика такая хрупкая, что даже противно".

"В Украине хватает артистов с другим типом темперамента, можете посещать их выступления. А жизнь и здоровье Артема – это его ответственность"; – написали пользователи.

Как заметим, Пивоваров ответил поклонникам на хейт:

"Да и человек, честно говоря, не очень", — написал артист под ответом одной из подписниц.

Напомним, "Комментарии" писали, — Благотворительность и сцена: Лободу раскритиковали из-за анонса концерта в столице.



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