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Главная Новости Звезды персона "Во всей красе": Максим Галкин показал, каким был в молодости
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"Во всей красе": Максим Галкин показал, каким был в молодости

Соответствующие снимки шоумен опубликовал на своей странице в Instagram

сегодня, 20:16
Автор:

Любовь Блажко

Известный российский комик приятно удивил своих поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях снимки из далекого детства. 

"Во всей красе": Максим Галкин показал, каким был в молодости

Максим Галкин. Фото: radiokp.ru

"Я уже как-то годик назад постил себя любимого из прошлого, но подобрал исключительно себя симпатишного. А тут посмотрел публикацию своей приятельницы @_agentgirl_ и решил накопать себя во всей красе. Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины. Играю в карты с братом у нас на даче во Внуково (прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас, поверьте у меня всё отросло длинным сразу), там же на даче играю в жмурки с друзьями, видимо тоже на деньги. А ещё я на лыжах впервые, причём в Турции, на горе полный бравады и в баре — счастливый, что спустился живым. Все фотки 96-97 года. В общем, листайте!", — написал Галкин под серией снимков. 

Фанаты были в восторге от искренних и веселых фотографий, поэтому начали засыпать юмориста комплиментами.

"Все фото супер, каждое по-своему классное", — пишет zyleixa.adamova.

"Как будто в прошлое попала. Такое простое. Доброе", — добавила svoya.anna.

"Да ладно, все очень даже ничего. А умение посмеяться над собой — это ж супер!", — комментирует koshkomanka1.

"Максим — вы обаяшка. Что сейчас, что в 97-м", — написала oxana_amerikanka.

"Макс, вы великолепны!", — добавила lana.gord.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Максим Галкин признался, как реагирует на сплетни о своей личной жизни. 




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Источник: https://www.instagram.com/p/CH7-V2EnbiC/
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