"Во всей красе": Максим Галкин показал, каким был в молодости

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Любовь Блажко
Известный российский комик приятно удивил своих поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях снимки из далекого детства.
Максим Галкин. Фото: radiokp.ru
Фанаты были в восторге от искренних и веселых фотографий, поэтому начали засыпать юмориста комплиментами.
"Все фото супер, каждое по-своему классное", — пишет zyleixa.adamova.
"Как будто в прошлое попала. Такое простое. Доброе", — добавила svoya.anna.
"Да ладно, все очень даже ничего. А умение посмеяться над собой — это ж супер!", — комментирует koshkomanka1.
"Максим — вы обаяшка. Что сейчас, что в 97-м", — написала oxana_amerikanka.
"Макс, вы великолепны!", — добавила lana.gord.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Максим Галкин признался, как реагирует на сплетни о своей личной жизни.
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