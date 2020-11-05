Максим Галкин признался, как реагирует на сплетни о своей личной жизни

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Любовь Блажко
Семейный союз Максима Галкина и Аллы Пугачевой многим поклонникам и журналистам до сих пор не дает покоя. Ведь одни уверены в том, что между ними действительно есть искренние чувства, а другие, наоборот, говорят, что их брак создан исключительно по расчету.
Максим Галкин. Фото: viva.ua
Российский комик и шоумен честно ответил, что думает по поводу постоянных слухов, касающихся его отношений с Аллой Пугачевой. Так, он рассказал, что ему только смешно видеть "очередную порцию нелепого вранья в прессе".
Звездные коллеги поддержали мнение Максима, написав, чтобы он даже не обращал внимания на подобные комментарии.
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