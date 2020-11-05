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Максим Галкин признался, как реагирует на сплетни о своей личной жизни

Юморист отметил, что вместе с ним над очередными небылицами смеялась и Кристина Орбакайте

сегодня, 15:32
Автор:

Любовь Блажко

Семейный союз Максима Галкина и Аллы Пугачевой многим поклонникам и журналистам до сих пор не дает покоя. Ведь одни уверены в том, что между ними действительно есть искренние чувства, а другие, наоборот, говорят, что их брак создан исключительно по расчету. 

Максим Галкин признался, как реагирует на сплетни о своей личной жизни

Максим Галкин. Фото: viva.ua

Российский комик и шоумен честно ответил, что думает по поводу постоянных слухов, касающихся его отношений с Аллой Пугачевой. Так, он рассказал, что ему только смешно видеть "очередную порцию нелепого вранья в прессе". 

"Вчера на съёмках с @orbakaite k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких "новостей", ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано" — написал Галкин на своей странице в социальных сетях.

Звездные коллеги поддержали мнение Максима, написав, чтобы он даже не обращал внимания на подобные комментарии. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Сергей Соседов неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным. Яркий представитель российского шоу-бизнеса сделал неожиданное заявление. Он сказал, что между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой не может быть секса, а все их романтические отношения являются только игрой. Об этом Соседов заявил в своем интервью для издания "Собеседник". 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHNDORUn6q0/
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