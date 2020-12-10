Военное прошлое известных украинцев

Служба в армии для некоторых является делом принципа, для некоторых семейной традицией. И в былые времена это было почти обязательным явлением, поэтому через армию времен Советского Союза прошли почти все мужчины. Исключением не стали и украинские знаменитости — о военном прошлом некоторых из них и пойдет речь.



Виктор Павлик

Закончив учебку в Воронеже молодой певец попал на службу в Узбекистан, город Навои. Из-за большого расстояния от Родины каждый украинец был Виктору как брат. Пользуясь авторитетом, добытым в прошлом месте обучения, Павлик занял офицерскую должность — начальника клуба. Также часто играл на гитаре, пользовался хорошей репутацией среди служащих.

Настоящим другом для Павлика стал одессит Владимир Чумаченко, который был киномехаником в клубе. Как-то молодой певец с товарищем встряли в очень курьезную и интересную историю. В канун Нового года друзья решили провести праздник не в казарме, а в городе неподалеку вместе со знакомыми девушками. Просто так через КПП было не пройти, поэтому пришлось проявить смекалку. Взяв из клуба костюмы деда Мороза и Снегурочки, пара притворилась артистами и прошли среди ворота.

В кишлаках ребят тепло встретили и начали празднование. Возвращаясь через пустыню в казармы, друзья опоздали на подъем и были замечены дежурным, когда перелезли забор. И снова пришлось включать смекалку. Рядовые извинились и сказали — якобы в костюмах приветствовали офицеров в городе и за усталости решили не проходить через КПП. Опасность снова обошла ребят стороной.

После дембеля Павлик и Чумаченко остались хорошими друзьями и виделись во время гастролей артиста в Одессе.

Ирина Верещук

Член Верховной рады и кандидат в мэры столицы с детства мечтала стать военной вопреки отношению родителей. Политик отдала армии 10 лет — 5 обучения и 5 службы по контракту.



Ирина говорит, что не представляет своей жизни без прошлых военных лет. С теплотой и благодарностью она вспоминает то время. Говорит, что армия направила ее неконтролируемый запас энергии в правильное русло. Именно во время службы политик научилась быть дисциплинированной, сдержанной, уверенной и полагаться только на свои силы.

Павел Зибров и Владимир Гришко

Мало кто знал, но в этих двух певцов за плечами совместное служебное прошлое. Когда молодой Гришко попал части, Зибров уже был "дедом" и готовился к дембелю. Павел отметил, что они со старшими отправляли рядового в наряды, но это была не его заслуга, а бывшего министра культуры Василия Романчишина.

Однако Зибров говорит, что "Гиви" (такое прозвище получил Гришко через грузинский анекдот, которые он рассказывал) пользовался авторитетом из-за своих вокальных способностей и не попал под горячую руку "дедов".

Воспоминания самого Гришко не так веселы, ведь его служба проходила во время войны в Афганистане, где у певца сформировалось мировоззрение и ценности, поездка навсегда изменила его жизнь.

Виталий Кличко

Будущий боксер и политик хотел пойти по стопам отца и стать летчиком, но из-за больших габаритов парню отказали, пришлось идти в сухопутные войска.

На момент службы Виталий уже был чемпионом по кикбоксингу, о чем не знали другие служащие. Как-то Кличко отказал "деду" в просьбе, аргументировав тем, что будет отвечать только старшему по званию. Драка только началась, как ребят развели в стороны. Всю ночь Виталий ждал "темную", тревога была напрасной. Когда же утром объявили о спортивных достижениях будущего чемпиона, все конфликты были исчерпаны.





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