Воевал на нуле: известный украинский актер погиб, защищая Украину
НОВОСТИ

Воевал на нуле: известный украинский актер погиб, защищая Украину

Актер Андрей Нескубин воевал на "нуле" и пережил ранения.

29 сентября 2025, 21:55
Автор:
Лиля Воробьева

  Известный украинский актер, музыкант и волонтер Андрей Нескубин погиб, защищая Украину. О его смерти сообщили в Facebook на странице культурно-общественного центра Шелтер Плюс, активным участником которого он был.

Воевал на нуле: известный украинский актер погиб, защищая Украину

Андрей Нескубин (фото из открытых источников)

Андрей Нескубин известен как талантливый актер, музыкант и певец. Он также активно приобщался к волонтерскому движению.

"С глубокой грустью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов. Это непоправимая потеря для страны, города, армии и его семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. центра.

В "Шелтер Плюс" рассказали, что два года назад Нескубин стал в ряды Вооруженных Сил Украины. За это время он неоднократно получил ранения, проходил операции, но каждый раз возвращался в службу. Гибель застала его в ближнем тылу в результате удара российской авиабомбы.

"Он воевал в течение двух лет, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны и операции. Погиб в 12 км от линии фронта во время дежурства в штабе. Война унесла его жизнь разрывом авиабомбы", — отметили в центре.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в боях с российскими оккупантами погиб украинский актер театра и кино Андрей Синишин. О его смерти сообщил театр "И люди и куклы" в Facebook, где воина нежно назвали "Сынычкой". Отмечается, что он сражался на Сумском направлении.

"Андрей Синишин – военнослужащий, актер театра "И люди и куклы", актер театра имени Леся Курбаса – погиб 16.04.2025 года возле населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области, защищая Украину от врага", – говорится в сообщении.



Источник: https://www.facebook.com/shelterplus.ua/posts/pfbid031SKUvTJ7dkkU9rZpK6DdNL22c3NfsAh7FXRgAqcnZ6mR2t2y7gp8GfsxR799GRTQl/
