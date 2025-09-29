Воював на нулі: відомий український актор загинув, захищаючи Україну

Відомий український актор, музикант і волонтер Андрій Нескубін загинув, захищаючи Україну. Про його смерть повідомили у Facebook на сторінці культурно-громадського центру "Шелтер Плюс", активним учасником якого він був.

Андрій Нескубін

Андрій Нескубін відомий як талановитий актор, музикант та співак. Він також активно долучався до волонтерського руху.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, міста, армії та його родини. Андрій був талановитим музикантом, співаком, актором. Багато займався волонтерською діяльністю та був учасником численних проєктів "Шелтер Плюс", — йдеться у повідомленні центру.

У "Шелтер Плюс" розповіли, що два роки тому Нескубін став до лав Збройних Сил України. За цей час він неодноразово зазнавав поранень, проходив операції, але щоразу повертався до служби. Загибель застала його у ближньому тилу внаслідок удару російської авіабомби.

"Він воював протягом двох років, пережив "нуль", поранення, тяжкі наслідки війни та операції. Загинув за 12 км від лінії фронту під час чергування у штабі. Війна забрала його життя розривом авіабомби", — зазначили у центрі.

