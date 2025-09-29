logo_ukra

BTC/USD

114071

ETH/USD

4157.09

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Воював на нулі: відомий український актор загинув, захищаючи Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Воював на нулі: відомий український актор загинув, захищаючи Україну

Актор Андрій Нескубін воював на "нулі" та пережив поранення.

29 вересня 2025, 21:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Відомий український актор, музикант і волонтер Андрій Нескубін загинув, захищаючи Україну. Про його смерть повідомили у Facebook на сторінці культурно-громадського центру "Шелтер Плюс", активним учасником якого він був.

Воював на нулі: відомий український актор загинув, захищаючи Україну

Андрій Нескубін (фото з відкритих джерел)

Андрій Нескубін відомий як талановитий актор, музикант та співак. Він також активно долучався до волонтерського руху.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, міста, армії та його родини. Андрій був талановитим музикантом, співаком, актором. Багато займався волонтерською діяльністю та був учасником численних проєктів "Шелтер Плюс", — йдеться у повідомленні центру.

У "Шелтер Плюс" розповіли, що два роки тому Нескубін став до лав Збройних Сил України. За цей час він неодноразово зазнавав поранень, проходив операції, але щоразу повертався до служби. Загибель застала його у ближньому тилу внаслідок удару російської авіабомби.

"Він воював протягом двох років, пережив "нуль", поранення, тяжкі наслідки війни та операції. Загинув за 12 км від лінії фронту під час чергування у штабі. Війна забрала його життя розривом авіабомби", — зазначили у центрі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  у боях із російськими окупантами загинув український актор театру та кіно Андрій Синишин. Про його смерть повідомив театр "І люди, і ляльки" у Facebook, де воїна ніжно назвали "Синичкою". Зазначається, що він воював на Сумському напрямку.

"Андрій Синишин – військовослужбовець, актор театру "І люди, і ляльки", актор театру імені Леся Курбаса – загинув 16.04.2025 року біля населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області, захищаючи Україну від ворога", – йдеться в повідомленні.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/shelterplus.ua/posts/pfbid031SKUvTJ7dkkU9rZpK6DdNL22c3NfsAh7FXRgAqcnZ6mR2t2y7gp8GfsxR799GRTQl/
Теги:

Новини

Всі новини