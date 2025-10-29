logo

Восемнадцатилетний сын известной телеведущей решил мобилизоваться
commentss НОВОСТИ Все новости

Восемнадцатилетний сын известной телеведущей решил мобилизоваться

Соболев рассказал, как он и жена узнали о выборе Михаила.

29 октября 2025, 21:51
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В январе 2024 года украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко рассказала, что ее сын Михаил хочет вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Тогда родители убедили юношу сначала получить высшее образование, а потом принимать такое серьезное решение.

Восемнадцатилетний сын известной телеведущей решил мобилизоваться

Маричка Падалко и Егор Соболев (фото из открытых источников)

Впрочем, Михаил решил действовать по-своему. Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал его отец – военный, журналист и общественный деятель Егор Соболев.

По словам Егора, сын с началом полномасштабного вторжения заинтересовался созданием и управлением беспилотниками. Во время учебы на первом курсе Киево-Могилянской академии по специальности "робототехника" он начал работать в мастерской по производству дронов.

Свои навыки парень оттачивал в Запорожском направлении, куда поехал вместе с отцом. "Я ему сказал: “Если надо, давай я заберу тебя в Запорожье, будешь помогать в зоне боевых действий. Облетывать дроны на безопасной дистанции, не непосредственно во время боя, но нам это будет полезно". Я его реально привез в апреле [2025 года] в Запорожье, было немного грустно, но привез, отдал в нашу мастерскую, его там привлекли, я был очень горд", — рассказал Соболев.

Позже Михаил оставил работу в мастерской и с мая по сентябрь летал добровольцем в одном из подразделений. "Сделал уже более 100 миссий на разведывательном БПЛА, что очень много для такого аппарата – это уже уровень опытного пилота. И теперь собирается мобилизоваться и заключить контракт", – отметил Егор Соболев.

Восемнадцатилетний сын известной телеведущей решил мобилизоваться - фото 2

Эта новость повергла родителей, однако они приняли решение сына. "Маричка была просто в шоке, молчала. Потом очень сильно переживала. Но я сказал ей: "Слушай, любимая, ну на кого мы можем пенять, кроме как на нас с тобой? Ну какой у нас должен еще вырасти сын, и что бы мы думали, если бы он вырос другим? То, что он пилот и уже с опытом — это очень классно, таких сейчас вырывают с руками", — поделился военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский актер ушел на фронт . Известный в Украине актер Дмитрий Сова стал бойцом ВСУ. Когда только началось полномасштабное российское вторжение, актер пошел в военкомат, но ему ответили, что позвонят по телефону.

Отвечая на вопрос "КП в Украине" Дмитрий сказал, что в начале войны была такая кипящая, что их с тестем в военкомате в то время не регистрировали официально, но повестки дали. После этого он принял решение стать волонтером.



