Вісімнадцятирічний син відомої телеведучої вирішив мобілізуватися
commentss НОВИНИ Всі новини

Вісімнадцятирічний син відомої телеведучої вирішив мобілізуватися

Соболєв розповів, як він і дружина дізналися про вибір Михайла.

29 жовтня 2025, 21:51


avatar

Лиля Воробьева

У січні 2024 року українська журналістка та ведуча Марічка Падалко розповіла, що її син Михайло хоче вступити до лав Збройних сил України. Тоді батьки переконали юнака спочатку отримати вищу освіту, а вже потім ухвалювати таке серйозне рішення.

Вісімнадцятирічний син відомої телеведучої вирішив мобілізуватися

Марічка Падалко та Єгор Соболєв (фото з відкритих джерел)

Втім, Михайло вирішив діяти по-своєму. Про це в інтерв’ю Яніні Соколовій розповів його батько — військовий, журналіст і громадський діяч Єгор Соболєв.

За словами Єгора, син із початком повномасштабного вторгнення зацікавився створенням і керуванням безпілотниками. Під час навчання на першому курсі Києво-Могилянської академії за спеціальністю "робототехніка" він почав працювати у майстерні з виробництва дронів.

Свої навички хлопець відточував на Запорізькому напрямку, куди поїхав разом із батьком. "Я йому сказав: “Якщо треба, давай я заберу тебе на Запоріжжя, будеш допомагати у зоні бойових дій. Обльотувати дрони на безпечній дистанції, не безпосередньо під час бою, але нам це буде корисно”. Я його реально привіз у квітні [2025 року] в Запоріжжя, було трохи сумно, але привіз, віддав у нашу майстерню, його там залучили, я був дуже гордий", — розповів Соболєв.

Пізніше Михайло залишив роботу в майстерні й з травня по вересень літав добровольцем в одному з підрозділів. "Зробив уже понад 100 місій на розвідувальному БПЛА, що дуже багато для такого апарата — це вже рівень досвідченого пілота. І тепер збирається мобілізуватися та укласти контракт", — зазначив Єгор Соболєв.

Вісімнадцятирічний син відомої телеведучої вирішив мобілізуватися - фото 2

Ця новина стала шоком для батьків, проте вони прийняли рішення сина. "Марічка була просто в шоці, мовчала. Потім дуже сильно переживала. Але я сказав їй: “Слухай, кохана, ну на кого ми можемо нарікати, окрім як на нас із тобою? Ну який у нас мав би ще вирости син, і що б ми думали, якби він виріс іншим?” Те, що він пілот і вже з досвідом — це дуже класно, таких зараз виривають із руками", — поділився військовий.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий український актор пішов на фронтЗнаний в Україні актор Дмитро Сова  став  бійцем ЗСУ.  Коли тільки розпочалось повномасштабне російське  вторгнення, актор пішов до військкомату, але йому  відповіли, що  зателефонують.

 Відповідаючи на питання  "КП в Україні"  Дмитро  сказав, що  на початку війни був такий кіпіш, що  їх з тестем у військкоматі  в той час  не  реєстрували офіційно,  але повістки  дали.  Після того   він  прийняв  рішення  стати  волонтером. 
 



