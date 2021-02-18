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Восходящие звезды 2021: кто попал в рейтинг журнала Time

В рейтинг попали и актеры, и врачи, и ученые

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный американский журнал Time представил рейтинг ТОП-100 влиятельных людей 2021 года, назвав их "восходящими". В него попали люди, которые завоевали популярность общественности и поразили своими достижениями. 

Восходящие звезды 2021: кто попал в рейтинг журнала Time

Восходящие звезды 2021 (фото из открытых источников)

Журнал определил несколько категорий: "феномены", "лидеры", "инноваторы", "артисты" и "адвокаты", в которые попали и журналисты, и ученые, и врачи, и правоохранители. По информации представителей журнала Time, люди, попавшие в этот список, способны изменить мир или уже делают это.

Например, первую строчку в категории знаменитостей заняла 25-летняя исполнительница Дуа Липа. Она также появилась на обложке журнала, который, к слову, будет доступен с 1 марта. 

Певица Кайли Миноуг написала о ней небольшое эссе в журнале, отметив, что певица в столь юном возрасте уже многого достигла и продолжает покорять публику своим творчеством.  "Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", – высказалась Кайли Миноуг.

В эту категорию также попали Анна де Армас, Джон Дэвид Вашингтон, Фиби Бриджерс и другие знаменитости. 

Напомним, в конце 2020 года американский журнал Time опубликовал список кандидатов в номинации "Человек года". Два места по праву заняли американские политики — экс-президент США Дональд Трамп и избранный президент страны Джо Байден.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории. Автор статьи критик Стефани Зачарек отметил, что текущий год стал испытанием, давшимся жителям Земли сверхсилы.


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Источник: https://time.com/collection/time100-next-2021/
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