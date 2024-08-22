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"Войну нужно заканчивать переговорами": популярный блоггер объяснил, почему сбежал из Украины в Испанию

Александр Волошин покинул Украину и заявил, что следует садиться за стол переговоров со страной-террористом РФ.

сегодня, 22:20
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Лиля Воробьева

Украинский блогер Александр Волошин объявил, что тайно оставил Украину из-за недовольства действиями властей и пока не планирует возвращаться. В своем видео на YouTube он выразил критику в адрес украинского правительства.

"Войну нужно заканчивать переговорами": популярный блоггер объяснил, почему сбежал из Украины в Испанию

Александр Волошин (фото из открытых источников)

"Я уже уехал, и пока наши власти остаются у руля, я не собираюсь возвращаться", – заявил Волошин.

Он также добавил, что получил поддержку от своих подписчиков, отметив, что многие боятся участвовать в военных действиях. По его словам, таких людей не следует осуждать, поскольку это может снизить их готовность помогать Украине.

Кроме того, Волошин выразил мнение, что конфликт с Россией можно разрешить из-за переговоров. Однако он подчеркнул важность объединения украинцев, как это было в начале войны, в противном случае страна может исчезнуть как нация.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда юморист Руслан Ханумак бежал в Америку . В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну гораздо раньше, чем сообщал об этом публично. По информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд состоялся в июле.

3 июля Руслан Ханумак разместил в социальных сетях видео, где он встречается со своим сыном от Алины Шаманской. В этом видео юморист объяснил, что принял решение переехать в США ради будущего своего ребенка.

После волны обвинений Ханумак опубликовал скриншот из программы Резерв, подтверждающий, что у него есть отсрочка от мобилизации по здоровью — у юмориста диагностирована астма.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KCX9DqEfd4M&feature=youtu.be
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