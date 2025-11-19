«Возле меня все прилеты»: звезда «Квартала» была в эпицентре удара РФ по Тернополю

Известная украинская актриса и юмористка, звезда "Квартала 95" и команды "VIP-Тернополь" Татьяна Песик оказалась в эпицентре ночного удара РФ по Тернополю.

Юмористка Татьяна Песик Фото: из открытых источников

По словам артистки, мощные взрывы раздавались совсем рядом с ее домом. Актрису даже отбросило взрывной волной, но она чудом не пострадала.

"Возле меня все прилеты сегодня. Рядом все горит, бахает и в дыму. Меня волной унесло от двери. Окна на удивление цели, но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя", — написала Татьяна Песик в Instagram.

Звездная юмористка также опубликовала фото и видео с места вражеских попаданий в Тернополе и призвала местных приносить пострадавшим горячую еду.

"15 апреля, 31. Нужна еда, напитки, кто может привезти. Печенье очень много, люди нуждаются в теплой пище", — говорится в сообщении актрисы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Тернополе продолжается спасательно-поисковая операция после ракетно-дронового удара РФ, количество погибших и пострадавших растет. По данным полиции, в городе повреждены объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений еще уточняются.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Тернополе в результате российского удара критически повреждены две жилые 9-этажки. В одной произошел пожар, в другой – разрушение с 3-го по 9-й этаж.

Читайте на портале "Комментарии": возле многоэтажек на Стуса и 15 Апреля находятся десятки человек. Кое-кого только что деблокировали из квартир, кое-кто успел выбежать в одиночку, а есть и родственники, ожидающие хоть какой-то известия о своих близких, о которых ничего неизвестно.