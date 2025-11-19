logo_ukra

Головна Новини Зірки персона «Біля мене всі прильоти»: зірка «Кварталу» була в епіцентрі удару РФ по Тернополю
commentss НОВИНИ Всі новини

«Біля мене всі прильоти»: зірка «Кварталу» була в епіцентрі удару РФ по Тернополю

Популярна акторка та гумористка, зірка «Кварталу 95» та команди «VIP-Тернопіль» Тетяна Песик поділилася емоціями після російського удару по її рідному місту

19 листопада 2025, 14:15
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Відома українська акторка й гумористка, зірка "Кварталу 95" та команди "VIP-Тернопіль" Тетяна Песик опинилася в епіцентрі нічного удару РФ по Тернополю. 

«Біля мене всі прильоти»: зірка «Кварталу» була в епіцентрі удару РФ по Тернополю

Гумористка Тетяна Песик. Фото: з відкритих джерел

За словами артистки, потужні вибухи лунали зовсім поруч від її домівки. Акторку навіть відкинуло вибуховою хвилею, але вона дивом не постраждала. 

"Біля мене всі прильоти сьогодні. Поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна на диво цілі, але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе", — написала Тетяна Песик в Instagram.

Зіркова гумористка також опублікувала фото та відео з місця ворожих влучань у Тернополі й закликала місцевих приносити постраждалим гарячу їжу. 

"15 квітня, 31. Потрібна їжа, напої, хто може привезти. Печиво є дуже багато, люди потребують теплої їжі", — йдеться у дописі акторки. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у Тернополі триває рятувально-пошукова операція після ракетно-дронового удару РФ, кількість загиблих та постраждалих зростає. За даними поліції, у місті пошкоджено об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань ще уточнюються.

Раніше видання "Коментарі" писало, що в Тернополі внаслідок російського удару критично пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній сталася пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Читайте також на порталі "Коментарі": біля багатоповерхівок на Стуса та 15 Квітня перебувають десятки людей. Декого тільки що деблокували з квартир, дехто встиг вибігти самотужки, а є й родичі, які чекають бодай якоїсь звістки про своїх близьких, про яких нічого невідомо.



Джерело: https://www.instagram.com/stories/tanet_vip/3769271577863797440/
