«Біля мене всі прильоти»: зірка «Кварталу» була в епіцентрі удару РФ по Тернополю

Відома українська акторка й гумористка, зірка "Кварталу 95" та команди "VIP-Тернопіль" Тетяна Песик опинилася в епіцентрі нічного удару РФ по Тернополю.

Гумористка Тетяна Песик. Фото: з відкритих джерел

За словами артистки, потужні вибухи лунали зовсім поруч від її домівки. Акторку навіть відкинуло вибуховою хвилею, але вона дивом не постраждала.

"Біля мене всі прильоти сьогодні. Поруч все горить, бахкає і в диму. Мене хвилею віднесло від дверей. Вікна на диво цілі, але дивним чином відкриті. Я в порядку, трохи ще страшно. Бережіть себе", — написала Тетяна Песик в Instagram.

Зіркова гумористка також опублікувала фото та відео з місця ворожих влучань у Тернополі й закликала місцевих приносити постраждалим гарячу їжу.

"15 квітня, 31. Потрібна їжа, напої, хто може привезти. Печиво є дуже багато, люди потребують теплої їжі", — йдеться у дописі акторки.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Тернополі триває рятувально-пошукова операція після ракетно-дронового удару РФ, кількість загиблих та постраждалих зростає. За даними поліції, у місті пошкоджено об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань ще уточнюються.

Раніше видання "Коментарі" писало, що в Тернополі внаслідок російського удару критично пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній сталася пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

