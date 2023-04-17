Врач сообщил плохие новости: певец из РФ, поддерживающий войну в Украине, имеет проблемы со здоровьем

Известный в РФ певец Николай Басков, поддерживающий режим Кремля и жестокую войну России в Украине, недавно перенес операцию. Сейчас он серьезно ограничивает себя в питании, потому что намерен избавиться от накопленных за время реабилитации лишних килограммов.

Николай Басков (фото из открытых источников)

По словам диетолога Натальи Лазуреко, нарушать диету категорически нельзя. Ведь большие нагрузки в первую очередь будет испытывать поджелудочная железа и сердечная мышца. Поэтому певцу нужно отказаться от десертов.

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"Организм с помощью ферментов расщепляет эти продукты на глюкозу. Одна молекула глюкозы способна задержать в организме как минимум четыре молекулы воды. Вместе с жиром приходит еще и жидкость. Это отечность, мешки под глазами, обострение тех состояний, которые протекают скрыто. Сюда относится нагрузка на сердечную мышцу", — сказала врач.

К слову, скандальный российский исполнитель Николай Басков порвал связки и перенес серьезное операционное вмешательство. Певец считает лучше не упоминать о своем самочувствии, однако решился дать комментарий относительно своего распухшего вида.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий набрала лишний вес и разрыдалась на одной сцене с Басковым , вспоминая прошлое. Опальная исполнительница Таисия Повалий, которая теперь в РФ и не выступает против полномасштабной войны на Украине, была на одной сцене со сторонником Путина Николаем Басковым. Российские пропагандисты хотят показать украинскую исполнительницу "жертвой", которая будто страдает, потому что ее осудили в Украине. Для ностальгирующей по прошлому певицы российский коллега исполнил песню "Я уже не вернусь", раньше они ее исполняли вместе.



