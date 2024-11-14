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Врачи не давали сроков: легендарная украинская актриса оказалась в больнице

Ада Роговцева на больничной койке и ее дочь сообщила о чудесном выздоровлении актрисы.

14 ноября 2024, 22:15
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Лиля Воробьева

Легенда украинской сцены и любимая многими актриса Ада Роговцева недавно попала в больницу. Как сообщает ТСН со ссылкой на слова дочери артистки Екатерины Степанковой, 87-летнюю актрису госпитализировали около недели назад. Врачи затруднились назвать точный срок выздоровления, из-за чего актрисе пришлось отменить или перенести несколько спектаклей. Это стало для Роговцевой досадным испытанием, поскольку она всегда стремится продолжать свою деятельность на сцене.

Врачи не давали сроков: легендарная украинская актриса оказалась в больнице

Ада Роговцева (фото из открытых источников)

Екатерина Степанкова признается, что видела настоящее чудо — ее мама, Ада Николаевна, вышла на сцену и выступила, несмотря на сложный период. Дочь артистки рассказывает, что всего неделю назад актрисе было тяжело и она нуждалась в медицинской помощи. Отмена спектаклей и невозможность поучаствовать в "Земле поэтов" стали большим ударом, ведь неизвестность и длительное восстановление подрывали надежду на скорейшее возвращение в театральную деятельность.

Однако, по словам Степанковой, произошло чудо: Роговцева начала быстро поправляться, и уже смогла выступить в Одессе в спектакле "Будьте как дома". Дочь не раскрыла, что заставило актрису обратиться к врачам, однако сообщила, что ее мама лечилась в Центре Сердца, вероятно из-за проблем с сердцем. Екатерина выразила благодарность врачу Борису Тодурову и команде Центра за помощь и поддержку, которые не раз возвращали актрису на сцену.

Первое после возобновления выступление прошло в Одессе, где Ада Николаевна снова продемонстрировала невероятную силу воли и самоотверженность своей сценической деятельности. За кулисами Степанкова наблюдала, как ее мама преодолевала свои трудности и выходила на сцену для зрителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что солист популярной группы с 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу.



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