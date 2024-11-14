Врачи не давали сроков: легендарная украинская актриса оказалась в больнице

Легенда украинской сцены и любимая многими актриса Ада Роговцева недавно попала в больницу. Как сообщает ТСН со ссылкой на слова дочери артистки Екатерины Степанковой, 87-летнюю актрису госпитализировали около недели назад. Врачи затруднились назвать точный срок выздоровления, из-за чего актрисе пришлось отменить или перенести несколько спектаклей. Это стало для Роговцевой досадным испытанием, поскольку она всегда стремится продолжать свою деятельность на сцене.

Ада Роговцева (фото из открытых источников)

Екатерина Степанкова признается, что видела настоящее чудо — ее мама, Ада Николаевна, вышла на сцену и выступила, несмотря на сложный период. Дочь артистки рассказывает, что всего неделю назад актрисе было тяжело и она нуждалась в медицинской помощи. Отмена спектаклей и невозможность поучаствовать в "Земле поэтов" стали большим ударом, ведь неизвестность и длительное восстановление подрывали надежду на скорейшее возвращение в театральную деятельность.

Однако, по словам Степанковой, произошло чудо: Роговцева начала быстро поправляться, и уже смогла выступить в Одессе в спектакле "Будьте как дома". Дочь не раскрыла, что заставило актрису обратиться к врачам, однако сообщила, что ее мама лечилась в Центре Сердца, вероятно из-за проблем с сердцем. Екатерина выразила благодарность врачу Борису Тодурову и команде Центра за помощь и поддержку, которые не раз возвращали актрису на сцену.

Первое после возобновления выступление прошло в Одессе, где Ада Николаевна снова продемонстрировала невероятную силу воли и самоотверженность своей сценической деятельности. За кулисами Степанкова наблюдала, как ее мама преодолевала свои трудности и выходила на сцену для зрителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что солист популярной группы с 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу.