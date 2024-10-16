Российский актер Василий Ливанов, сыгравший главную роль в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и поддерживающий российское вторжение в Украину, продолжает борьбу со здоровьем. По сообщениям российских СМИ, после перенесенного инсульта у Ливанова был обнаружен рак. Однако врачи не могут удалить опухоль из-за высокого риска для жизни.

Василий Ливанов (фото из открытых источников)

При обследовании МРТ было обнаружено новообразование в области малого таза. По словам медиков, в настоящее время болезнь находится в "замороженном" состоянии, что не несет прямой угрозы жизни актера. Врачи рекомендовали Ливанову проходить ежегодный осмотр онколога для контроля ситуации.

Василий Ливанов известен как актер, режиссер, сценарист и писатель, а также народный артист РСФСР (1988). Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Шерлока Холмса в серии телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", снятых Игорем Масленниковым по произведениям Артура Конан Дойла. Ливанов также поддерживает политику Владимира Путина и вторжение России в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь. Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.

Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии. Он неоднократно упоминал о своей борьбе с болезнями, признавая, что новости о смертельных диагнозах вызывали у него мысли о приближении конца жизни.

