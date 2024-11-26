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Врачи присвоили паллиативный статус: известный российский певец умирает от рака

О возможных лечении Буйнова и ремиссии речь больше не идет

26 ноября 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

   Российский певец Александр Буйнов, который открыто поддерживает агрессию России против Украины, борется с последней стадией онкологического заболевания.

Врачи присвоили паллиативный статус: известный российский певец умирает от рака

Александр Буйнов (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT, певцу присвоили паллиативный статус, что означает невозможность выздоровления или ремиссии. У Буйнова диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии.

По данным источников, состояние 74-летнего артиста значительно ухудшилось, и в ноябре его госпитализировали. Ему назначили необходимые лекарства, в том числе для экстренных случаев, а также рекомендовано придерживаться термической диеты и употреблять много воды.

Буйнов сам сообщал, что еще в 2011 году у него началась ремиссия. Но потом произошло несколько рецидивов, проводили операции, удаляли метастазы. И вот сейчас поставили последнюю стадию онкологии.

К слову, ранее путинист Александр Буйнов приезжал в незаконно оккупированный Донбасс веселить оккупантов своими песнями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друг популярной певицы, которая умерла от рака , опубликовал последнее откровение звезды . , автором которой является ее близкий друг и биограф Геннадий Куркин. По словам певицы, если бы она знала, что роды повлекут за собой такие последствия, она бы не рожала совсем.

Также "Комментарии" писали о том, что в сети показали последнее фото умершего от рака комика Маслякова . Александр Масляков, неизменный ведущий российской программы "КВН", о смерти которого стало известно недавно, в последние дни своей жизни выглядел плохо. СМИ он редко выходил на связь, даже с близкими друзьями, и провел последние дни в центре паллиативной помощи.



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Источник: https://t.me/shot_shot/74565
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