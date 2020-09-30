kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона «Время и Стекло» выпустят для поклонников свою Instabook
commentss НОВОСТИ Все новости

«Время и Стекло» выпустят для поклонников свою Instabook

Предзаказ на Instabook уже стартовал

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

«Время и Стекло» выпустят для поклонников свою Instabook

Дорофеева и Позитив

В марте текущего года участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Позитив шокировали поклонников новостью о своем распаде. Артисты решили развиваться сольно и удивлять фанатов своими новыми проектами. Однако, они решили оставить на память о себе неожиданный подарок. Об этом на своей странице в Instagram сообщил музыкальный продюсер группы Потап.

Участники "Время и Стекло" анонсировали выход уникальной книги, в которой рассказана вся 10-летняя история существования коллектива. В ней фанаты смогут прочитать о взлетах и падениях группы, а также посмотреть фотографии, которые раньше нигде не были опубликованы. Это будет новый формат книги — Instabook, где Надежда Дорофеева, Позитив, Потап, Ирина Горова и другие члены команды MOZGI Entertainment поделятся своими воспоминаниями и эмоциями.

Уже стартовал предзаказ книги с автографами исполнителей. Издание выйдет накануне прощального концерта группы "Время и Стекло", который состоится в Киеве 30 октября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2020 года Дорофеева и Позитив представили свой последний клип на песню "Last dance".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости