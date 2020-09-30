«Время и Стекло» выпустят для поклонников свою Instabook

Дорофеева и Позитив

В марте текущего года участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Позитив шокировали поклонников новостью о своем распаде. Артисты решили развиваться сольно и удивлять фанатов своими новыми проектами. Однако, они решили оставить на память о себе неожиданный подарок. Об этом на своей странице в Instagram сообщил музыкальный продюсер группы Потап.

Участники "Время и Стекло" анонсировали выход уникальной книги, в которой рассказана вся 10-летняя история существования коллектива. В ней фанаты смогут прочитать о взлетах и падениях группы, а также посмотреть фотографии, которые раньше нигде не были опубликованы. Это будет новый формат книги — Instabook, где Надежда Дорофеева, Позитив, Потап, Ирина Горова и другие члены команды MOZGI Entertainment поделятся своими воспоминаниями и эмоциями.

Уже стартовал предзаказ книги с автографами исполнителей. Издание выйдет накануне прощального концерта группы "Время и Стекло", который состоится в Киеве 30 октября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2020 года Дорофеева и Позитив представили свой последний клип на песню "Last dance".

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