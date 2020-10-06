«Время перемен»: Светлана Лобода сделала новую прическу

Популярная украинская артистка Светлана Лобода, которая недавно поделилась с подписчиками редким снимком с мамой и сестрой, сменила имидж и похвасталась новой прической. Фотографии нового образа звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Певица написала, что наступило "время перемен", поэтому она остригла свои белокурые волосы, сделав каре, которое было у нее несколько лет назад. На фото Лобода позирует в черном лонгсливе на одно плечо, без нижнего белья, засветив грудь. А свой образ дополнила нежным макияжем и украшением на шее в виде цепи.

За сутки пост знаменитости собрал более 270 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников, которые отметили, что Лободе очень идет ее новый образ и она великолепно выглядит. Но нашлись и те фанаты, которые не заметили во внешности певицы значимых изменений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда телесериала "Все женщины ведьмы" Алиса Милано удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. На новый цвет волос актриса решилась ради роли в киноленте "The now".

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