kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10762.80

ETH/USD

353.47

LTC/USD

46.04

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона «Время перемен»: Светлана Лобода сделала новую прическу
commentss НОВОСТИ Все новости

«Время перемен»: Светлана Лобода сделала новую прическу

Подписчики оценили новую прическу звезды

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская артистка Светлана Лобода, которая недавно поделилась с подписчиками редким снимком с мамой и сестрой, сменила имидж и похвасталась новой прической. Фотографии нового образа звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Время перемен»: Светлана Лобода сделала новую прическу

Светлана Лобода

Певица написала, что наступило "время перемен", поэтому она остригла свои белокурые волосы, сделав каре, которое было у нее несколько лет назад. На фото Лобода позирует в черном лонгсливе на одно плечо, без нижнего белья, засветив грудь. А свой образ дополнила нежным макияжем и украшением на шее в виде цепи.

За сутки пост знаменитости собрал более 270 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников, которые отметили, что Лободе очень идет ее новый образ и она великолепно выглядит. Но нашлись и те фанаты, которые не заметили во внешности певицы значимых изменений. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

время перемен нра?)

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда телесериала "Все женщины ведьмы" Алиса Милано удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. На новый цвет волос актриса решилась ради роли в киноленте "The now".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости