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Светлана Лобода опубликовала редкий снимок с родными

Певица выставила фотографию с сестрой Ксенией и матерью Натальей

сегодня, 22:55
Автор:

Екатерина Белоброва

Известная провокационная певица Светлана Лобода опубликовала снимок с мамой и сестрой, подписав его трогательной надписью. Фото артистка продемонстрировала в Инстаграм. 

На нем певица в черном вечернем платье на фоне экзотической, но сдержанной обстановки стоит в обнимку с матерью Натальей и младшей сестрой Ксенией.  Лобода обозначила, что это самые дорогие люди в ее жизни и призвала своих фанатов быть внимательней к своим родным даже когда они далеко.

Светлана Лобода опубликовала редкий снимок с родными

"Позвоните родным, спросите как они... и скажите и, как сильно вы их любите, это ведь так легко, но именно придаст вам новых сил и наполнит вас безграничной любовью", - пишет артистка в своем профиле.

Отметим, что у Лободы есть еще две дочери от разных мужчин: восьмилетняя Евангелина и 1,5-годовалая Тильда. Младшую дочь певица до сих пор не фотографирует для публичных снимков лицом, будучи суеверной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская певица Ольга Полякова рассказала об "уколах молодости", которые использовала в целях сохранения свежего и цветущего вида после регулярных недосыпов и активной многочасовой работы. Однако кроме вмешательства под кожу, артистка придерживается правильного питания и регулярно занимается физической активностью, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.


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