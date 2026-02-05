Все для россиян: что рекламируют Басков и Киркоров

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в рекламе трансграничной платежной экосистемы A7 , созданной для обхода финансовых санкций США и ЕС. Об этом сообщает The Financial Times .

Реклама Киркорова и Баскова

По данным издания, A7 вышла на рынок так называемых финансовых суррогатов для физических лиц — бумажных векселей, внешне напоминающих игровые деньги. На них изображены небоскребы "Москва-Сити" — района, где раньше работали криптообменники Garantex, закрытые США в 2024 году за обход санкций и отмывание средств.

Механизм работы выглядит так: турист за границей стирает защитный слой на векселе, получает QR-код и посылает его телеграмм-боту. После этого курьер доставляет наличную валюту по указанному адресу. В настоящее время схема действует в Дубае (дирхамы) и Стамбуле (доллары), а также позволяет получить стейблкоин A7A5.

Аналитики блокчейн-компании Elliptic подсчитали, что из-за криптовалютного сегмента уже реализовано по меньшей мере 2300 таких векселей на общую сумму около 8,6 млн долларов.

Проект активно продвигается по интернету. В рекламных роликах Киркоров и Басков, одетые в стилизованные народные костюмы, представляют A7 как альтернативный способ расчетов за границей и высмеивают международные санкции.

