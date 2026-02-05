logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Все для росіян: що рекламують Басков і Кіркоров
commentss НОВИНИ Всі новини

Все для росіян: що рекламують Басков і Кіркоров

Російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков стали обличчям платіжної схеми, яка пропонує громадянам РФ обхід санкцій під час поїздок за кордон

5 лютого 2026, 17:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков взяли участь у рекламі трансграничної платіжної екосистеми A7, створеної для обходу фінансових санкцій США та ЄС. Про це повідомляє The Financial Times.

Все для росіян: що рекламують Басков і Кіркоров

Реклама Кіркорова та Баскова

За даними видання, A7 вийшла на ринок так званих фінансових сурогатів для фізичних осіб — паперових векселів, які зовні нагадують ігрові гроші. На них зображені хмарочоси "Москва-Сіті" — району, де раніше працювали криптообмінники Garantex, закриті США у 2024 році за обхід санкцій та відмивання коштів.

Механізм роботи виглядає так: турист за кордоном стирає захисний шар на векселі, отримує QR-код і надсилає його телеграм-боту. Після цього кур’єр доставляє готівкову валюту за вказаною адресою. Наразі схема діє в Дубаї (дирхами) та Стамбулі (долари), а також дозволяє отримати стейблкоїн A7A5.

Аналітики блокчейн-компанії Elliptic підрахували, що через криптовалютний сегмент уже реалізовано щонайменше 2300 таких векселів на загальну суму близько 8,6 млн доларів.

Проєкт активно просувається в інтернеті. У рекламних роликах Кіркоров і Басков, одягнені в стилізовані народні костюми, представляють A7 як альтернативний спосіб розрахунків за кордоном та висміюють міжнародні санкції.

Джерело: https://www.ft.com/content/8ea9eb6d-736a-4ccf-aa6b-3f9a9fb81294
