Все для росіян: що рекламують Басков і Кіркоров

Російські співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков взяли участь у рекламі трансграничної платіжної екосистеми A7, створеної для обходу фінансових санкцій США та ЄС. Про це повідомляє The Financial Times.

Реклама Кіркорова та Баскова

За даними видання, A7 вийшла на ринок так званих фінансових сурогатів для фізичних осіб — паперових векселів, які зовні нагадують ігрові гроші. На них зображені хмарочоси "Москва-Сіті" — району, де раніше працювали криптообмінники Garantex, закриті США у 2024 році за обхід санкцій та відмивання коштів.

Механізм роботи виглядає так: турист за кордоном стирає захисний шар на векселі, отримує QR-код і надсилає його телеграм-боту. Після цього кур’єр доставляє готівкову валюту за вказаною адресою. Наразі схема діє в Дубаї (дирхами) та Стамбулі (долари), а також дозволяє отримати стейблкоїн A7A5.

Аналітики блокчейн-компанії Elliptic підрахували, що через криптовалютний сегмент уже реалізовано щонайменше 2300 таких векселів на загальну суму близько 8,6 млн доларів.

Проєкт активно просувається в інтернеті. У рекламних роликах Кіркоров і Басков, одягнені в стилізовані народні костюми, представляють A7 як альтернативний спосіб розрахунків за кордоном та висміюють міжнародні санкції.

