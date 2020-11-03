"Слова лишние": Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин

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Любовь Блажко
Несмотря на то, что Хэллоуин в этом году уже остался позади, известная украинская певица продолжает удивлять своих поклонников яркими праздничными нарядами. Так, она опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, на которых похвасталась эффектным образом.
Светлана Лобода. Фото: teleprogramma
На снимках Светлана позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.
Фанаты сразу же оценили яркое перевоплощение своего кумира, написав, что она выглядит просто великолепно. "Хороша, чертовка", "Бомбовая", "Самая красивая", "Тут слова лишние", — не пожалели комплиментов поклонники.
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