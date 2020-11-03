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Главная Новости Звезды персона "Слова лишние": Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин
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"Слова лишние": Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин

Знаменитость написала, что ее дочь требует продолжения банкета

сегодня, 20:34
Автор:

Любовь Блажко

Несмотря на то, что Хэллоуин в этом году уже остался позади, известная украинская певица продолжает удивлять своих поклонников яркими праздничными нарядами. Так, она опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, на которых похвасталась эффектным образом. 

"Слова лишние": Светлана Лобода показала, в каком наряде отпраздновала Хэллоуин

Светлана Лобода. Фото: teleprogramma

На снимках Светлана позирует в ярко-розовом парике и длинном черном пиджаке с поясом. Свой образ она дополнила коротким топом и несколькими аксессуарами на шее. Знаменитость уверенно смотрит в кадр, показывая при этом язык.

"Когда Halloween прошёл, а твоя дочь требует продолжения банкета", — подписала новый пост артистка. Также она предложила подписчикам самостоятельно придумать название для фото. 

Фанаты сразу же оценили яркое перевоплощение своего кумира, написав, что она выглядит просто великолепно. "Хороша, чертовка", "Бомбовая", "Самая красивая", "Тут слова лишние", — не пожалели комплиментов поклонники. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Лобода рассекретила подробности своей личной жизни. 18 октября украинская певица отметила свое день рождение, который она постаралась сделать максимально атмосферным. На своей странице в социальных сетях Светлана опубликовала новый пост, который продемонстрировал эффектный наряд звезды и новый подарок. Так, подписчики заметили, что на пальце звезды появилось колечко, которого ранее не было. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHImDz7BDr-/
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