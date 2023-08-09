logo

BTC/USD

29508.96

ETH/USD

1853.05

LTC/USD

83.60

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Все по райдеру": украинский певец показал свой блиндаж на фронте (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все по райдеру": украинский певец показал свой блиндаж на фронте (ФОТО)

Виталий Козловский уже полностью влился в службу ВСУ

9 августа 2023, 22:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Еще в начале лета украинский исполнитель Виталий Козловский имел на руках повестку из военкомата. Он проходил, как и все, медицинскую комиссию, занимался военной подготовкой, приносил присягу и затем был направлен на место службы.

"Все по райдеру": украинский певец показал свой блиндаж на фронте (ФОТО)

Виталий Козловский (фото из открытых источников)

Разумеется, расположение воинской части, где он защищает свою страну, певец фанатам не показывает. Но даже это обстоятельство не мешает звезде делать намек, что он не пришел отсидеться в тылу, а отправился на линию фронта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Свои военные будни Виталий Козловский обнародовал в социальных сетях. Певец обнародовал фотографию блиндажа, где ему, исполняя служебные обязанности, нужно было быть. На военные, не комфортные условия исполнитель отреагировал с юмором и отметил, что там "все по райдеру".

Еще звезда показала свое новое селфи. Как утверждают многие комментаторы, после того, как он стал в ряды ВСУ, у Козловского даже взгляд стал другим. На фото певец лежит внутри блиндажа и улыбается на камеру. На щеке, под глазом, можно разглядеть или синяк или пятно от пыли.

”Все по райдеру”: украинский певец показал свой блиндаж на фронте (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец взял в руки оружие и присягнул на верность Украине. Виталий Козловский, который был мобилизован в июне и проходил военную подготовку, принял присягу на верность Украине. Подходящим видео он поделился в социальных сетях. 37-летний исполнитель родился 6 марта 1985 во Львове. В октябре 2002 года он победил в телепрограмме "Караоке на майдане" во Львове. Именно тогда на всю Украину он исполнил песню "Вона" львовской группы "Плач Иеремии". Впоследствии он победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году, с песней "Барабанщики".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!