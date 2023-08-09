"Все по райдеру": украинский певец показал свой блиндаж на фронте (ФОТО)

Еще в начале лета украинский исполнитель Виталий Козловский имел на руках повестку из военкомата. Он проходил, как и все, медицинскую комиссию, занимался военной подготовкой, приносил присягу и затем был направлен на место службы.

Виталий Козловский (фото из открытых источников)

Разумеется, расположение воинской части, где он защищает свою страну, певец фанатам не показывает. Но даже это обстоятельство не мешает звезде делать намек, что он не пришел отсидеться в тылу, а отправился на линию фронта.

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Свои военные будни Виталий Козловский обнародовал в социальных сетях. Певец обнародовал фотографию блиндажа, где ему, исполняя служебные обязанности, нужно было быть. На военные, не комфортные условия исполнитель отреагировал с юмором и отметил, что там "все по райдеру".

Еще звезда показала свое новое селфи. Как утверждают многие комментаторы, после того, как он стал в ряды ВСУ, у Козловского даже взгляд стал другим. На фото певец лежит внутри блиндажа и улыбается на камеру. На щеке, под глазом, можно разглядеть или синяк или пятно от пыли.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец взял в руки оружие и присягнул на верность Украине. Виталий Козловский, который был мобилизован в июне и проходил военную подготовку, принял присягу на верность Украине. Подходящим видео он поделился в социальных сетях. 37-летний исполнитель родился 6 марта 1985 во Львове. В октябре 2002 года он победил в телепрограмме "Караоке на майдане" во Львове. Именно тогда на всю Украину он исполнил песню "Вона" львовской группы "Плач Иеремии". Впоследствии он победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году, с песней "Барабанщики".