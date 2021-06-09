Встреча Байдена с Путиным: о чем стоит задуматься украинской власти

В среду, 16 июня, в Женеве должна пройти встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Ввиду этого, издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы оценить действия Украины, для которой этот саммит имеет большое значение.

Встреча Байдена с Путиным. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В геополитике и международной экономике красивые слова — не валюта

Политолог Кирилл Сазонов напоминает, что Украина не принимает участие во встрече президентов США и РФ. Так что как-то серьезно влиять на подготовку саммита мы не можем. В то же время, подчеркивает он, мы должны всю нашу внешнюю политику выстраивать таким образом, чтобы иметь сильных и активных союзников.

"То, что мы годами пытались приобрести таких союзников с помощью красивых слов о демократии, европейском курсе и реформах — было большой ошибкой. В геополитике и международной экономике красивые слова — не валюта. Роль играют исключительно интересы и деньги", — поясняет политолог.

По его мнению, Украина может предложить США что-то действительно интересное вместо слов.

"Энергетические концерны Соединенных Штатов могут заходить в украинскую добычу углеводородов. Есть перспективы по газу, есть очень интересные возможности по добыче лития, — отмечает Кирилл Сазонов. — Украина и США уже успешно развивают сотрудничество в сфере атомной энергетики. И то, что президент Зеленский перешел от традиционных общих фраз про всё хорошее к конкретным вопросам по той же перспективе ПДЧ (План действий по членству в НАТО) — хороший знак. Пустые разговоры ничего не дают, мы в этом убедились. Только конкретика и общие интересы".

Действия украинской власти накануне американо-российского саммита можно охарактеризовать как инфантильные и некомпетентные

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов отмечает: "Самое грустное, что украинская власть проявляет себя как объект, а не субъект. Вместо того чтобы выступать с серьезными инициативами (по "Северному потоку-2", по НАТО), мы обвиняем партнеров, говорим, что они нам что-то должны. Не предлагая сами дорожные карты, интересные идеи, чтобы реализовать выгодный нам подход".

Ярким пример, как это можно сделать, эксперт называет инициативу президента Петра Порошенко в 2015 году о вводе миротворцев на Донбасс.

"Тогда это восприняли в штыки. А уже в 2018-м РФ начала торговаться, кто будет среди миротворцев, тему обсуждали в Совбезе ООН. А правящая коалиция в ФРГ внесла пункт о необходимости ввода миротворцев на Донбасс в свое коалиционное соглашение. Это доказывает, что многие вещи требуют времени, но дают результат, если проявлять настойчивость, инициативность, не оставлять попыток убеждать, — подчеркивает Александр Леонов. — А мы видим, что Зеленский дает интервью с критикой администрации Байдена изданию Axios, которое читают в Белом доме".

Эксперт акцентирует, что утверждение Зеленского, будто решение США ослабить санкционное давление на "Северный поток-2" стало для него неожиданностью, уже опровергнул глава Госдепа Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что украинская сторона была поставлена в известность.

"Получается, что когда официальному Киеву сообщили о соответствующем решении Штатов, мы не выдвинули ни одной встречной инициативы, которая заинтересовала бы партнеров, заставила их поменять свое решение по "Северному потоку-2"… В общем, действия украинской власти накануне американо-российского саммита можно охарактеризовать как инфантильные и некомпетентные. Делать заявления не в то время и не в том месте, ожидать от наших западных партнеров, что они будут защищать Украину, чуть ли не воевать за нее – неправильная позиция", — уверен Александр Леонов.

По его словам, предыдущие годы показали, что Запад готов нам помогать, становиться на нашу сторону, но лишь тогда, когда мы сами готовы за себя биться.

"А так фактически действуют двойные стандарты. Мы от Запада требуем, чтобы он вводил санкции против РФ, отказывался от "Северного потока-2", при этом сами торгуем с РФ, импортируем оттуда электрику, уголь и так далее. К сожалению, всё это играет против Украины перед действительно важным для нас саммитом", — резюмирует политэксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в США оценили возможность вступления Украины в НАТО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!