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Выбор People: кто стал самым сексуальным мужчиной мира

Мужчина заявил, что стать самым сексуальным в мире – это круто

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Американское издание People ежегодно среди знаменитостей выбирает самого сексуального мужчину мира. И в 2020 году этот титул достался 33-летнему актеру, звезде фильма "Крид" Майклу Бакари Джордану.

Выбор People: кто стал самым сексуальным мужчиной мира

Майкл Б. Джордан (фото из открытых источников)

Победитель был представлен в популярной программе Джимми Киммела, где зрителей студии с помощью наводящих вопросов, попросили угадать, кто же скрывается под "маской". И после нескольких неверных предположений, они все же угадали Майкла. 

Актер признался, что раньше его друзья подшучивали над ним, мол, он никогда не получит это звание. А сейчас его переполняют эмоции, и он очень рад, что стал частью этого клуба. Майкл отметил, что новый титул особенно порадует женскую часть его семьи.

Напомним, что Майкл Б. Джордан сыграл в многих фильмах, но большую популярность ему принесли киноленты "Фантастическая четверка", "Черная Пантера", "Крид: Наследие Рокии". В 2021 году поклонники увидят с ним новую работу в триллере "Без жалости".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что журнал Forbes Ukraine назвал самого высокооплачиваемого артиста Украины.


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Источник: https://people.com/movies/michael-b-jordan-people-sexiest-man-alive-2020/
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