Выдающийся актер Голливуда поддержал протесты в Беларуси

Язык
BTC/USD
11715.82
ETH/USD
424.75
LTC/USD
56.77
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.68
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Известный актер Джаред Лето встал в защиту многотысячных митинговв Беларуси, которые были возбуждены очевидной фальсификацией результатов выборов президента. Фото протестующих актер выложил у себя в Instagram.
"Мы с тобой, Беларусь", - подписал Лето свою историю, четко обозначив свою позицию в отношении политики страны СНГ.
Отметим, что актер Джаред Лето отличается не только заметными и фактурными ролями в кино, но и довольно определенной политической позицией. Актер нередко принимал участие в различных митингах, которые проходили в США.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джаред Лето сыграет культового художника-энтузиаста Энди Уорхола. Для него самого это поворотный и волнующий эпизод в карьере.
"Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью! Мы скучаем по тебе и твоему гению, Энди!", - указал актер в своем сообщении в Twitter.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости