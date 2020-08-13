Выдающийся актер Голливуда поддержал протесты в Беларуси

Известный актер Джаред Лето встал в защиту многотысячных митинговв Беларуси, которые были возбуждены очевидной фальсификацией результатов выборов президента. Фото протестующих актер выложил у себя в Instagram.

"Мы с тобой, Беларусь", - подписал Лето свою историю, четко обозначив свою позицию в отношении политики страны СНГ.

Отметим, что актер Джаред Лето отличается не только заметными и фактурными ролями в кино, но и довольно определенной политической позицией. Актер нередко принимал участие в различных митингах, которые проходили в США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джаред Лето сыграет культового художника-энтузиаста Энди Уорхола. Для него самого это поворотный и волнующий эпизод в карьере.

"Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью! Мы скучаем по тебе и твоему гению, Энди!", - указал актер в своем сообщении в Twitter.

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