Российская актриса Людмила Артемьева, известная своей ролью в сериале "Сваты" и отсутствием четкой позиции по войне в Украине, но ранее поддержавшая аннексию Крыма Россией, появилась на премьере фильма "Баба Яга" в Москве.

Людмила Артемьева (фото из открытых источников)

На мероприятии актриса удивила присутствующих своим внешним видом. Артемьева выбрала экстравагантный образ: красное длинное пальто, дополненное необычно длинным галстуком. К тому же она появилась в новом имидже – с короткой прической и окрашенными в блонд волосами. Такие изменения вместе с заметным похудением и возрастными изменениями сделали ее практически неузнаваемым для многих поклонников.

В киноленте также сыграла другая актриса из "Сватов" — Олеся Железняк, которая открыто поддерживает войну России против Украины и демонстрирует лояльность Владимиру Путину. Ее позиция неоднократно вызывала негодование среди украинской аудитории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что это уже не первые смены имиджа у актрисы . Российская актриса Людмила Артемьева, известная своей ролью в сериале "Сваты", редко появляется на публике. Как сообщают российские СМИ, на днях она все же посетила светское мероприятие в России, но вызвала удивление своим внешним видом. Пользователи сети отметили, что Артемьева выглядит старше, и некоторые даже не узнали ее.

Актриса значительно изменила свой стиль: укоротила прическу, перестала красить волосы, что придало ей поседевший вид. На западе она была одета в длинную розовую рубашку и чёрные очки. Людмила Артемьева известна как советская и русская актриса театра и кино, телеведущая. Она является активной поклонницей организации "Возрождение. Золотой Век", которую некоторые эксперты считают тоталитарной сектой.

