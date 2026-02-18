Выпали волосы: российский актер удивил больным видом после лет в колонии (ФОТО)

Российский актер-путинист Михаил Ефремов , ранее заявлявший о готовности воевать на стороне террористической РФ, вернулся в театр и впервые после увольнения предстал перед зрителями. В Telegram-канале Екатерина Стриженова опубликовала фотографию артиста, на которой заметны непростые последствия пребывания в тюрьме.

Михаил Ефремов (фото из открытых источников)

Ефремов провел в российской колонии четыре с половиной года после смертельного ДТП, в котором погиб человек. На момент аварии актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Именно во время заключения Михаил резко изменил свои политические взгляды — от поддержки Украины и приговора войны к открытой поддержке российской пропаганды и заявлений о желании отправиться воевать за РФ. В результате его активность заметили, актеру предоставили условно-досрочное увольнение и позволили снова выходить на сцену.

Несмотря на то, что Ефремов отбыл не более половины назначенного срока, тюремное заключение существенно повлияло на состояние его здоровья. На новом закулисном фото из спектакля эти изменения стали особенно заметными: актер потерял волосы, сильно изменился снаружи, в то же время похудел и набрал вес. Черты его лица теперь трудно узнать тем, кто помнит артиста до заключения. В самой постановке он выходит на сцену в париках.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавно вышедший из тюрьмы российский актер Михаил Ефремов решил вернуться к актерской карьере. Впрочем, его попытка снова появиться в публичном пространстве сопровождается повышенными мерами безопасности – об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Ефремова замечали в общественном транспорте – актер демонстрировал образ скромной жизни после отбывания наказания. Впоследствии его стали видеть на закрытых мероприятиях в VIP-зонах московских ресторанов в сопровождении охраны. По информации очевидцев, он двигается на личном автомобиле и находится под федеральной охраной.

