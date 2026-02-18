logo

Выпали волосы: российский актер удивил больным видом после лет в колонии (ФОТО)

Заключение сильно повлияло на здоровье Михаила Ефремова

18 февраля 2026, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российский актер-путинист Михаил Ефремов , ранее заявлявший о готовности воевать на стороне террористической РФ, вернулся в театр и впервые после увольнения предстал перед зрителями. В Telegram-канале Екатерина Стриженова опубликовала фотографию артиста, на которой заметны непростые последствия пребывания в тюрьме.

Выпали волосы: российский актер удивил больным видом после лет в колонии (ФОТО)

Михаил Ефремов (фото из открытых источников)

Выпали волосы: российский актер удивил больным видом после лет в колонии (ФОТО) - фото 2

Ефремов провел в российской колонии четыре с половиной года после смертельного ДТП, в котором погиб человек. На момент аварии актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Именно во время заключения Михаил резко изменил свои политические взгляды — от поддержки Украины и приговора войны к открытой поддержке российской пропаганды и заявлений о желании отправиться воевать за РФ. В результате его активность заметили, актеру предоставили условно-досрочное увольнение и позволили снова выходить на сцену.

Выпали волосы: российский актер удивил больным видом после лет в колонии (ФОТО) - фото 2

Несмотря на то, что Ефремов отбыл не более половины назначенного срока, тюремное заключение существенно повлияло на состояние его здоровья. На новом закулисном фото из спектакля эти изменения стали особенно заметными: актер потерял волосы, сильно изменился снаружи, в то же время похудел и набрал вес. Черты его лица теперь трудно узнать тем, кто помнит артиста до заключения. В самой постановке он выходит на сцену в париках.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавно вышедший из тюрьмы российский актер Михаил Ефремов решил вернуться к актерской карьере. Впрочем, его попытка снова появиться в публичном пространстве сопровождается повышенными мерами безопасности – об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Ефремова замечали в общественном транспорте – актер демонстрировал образ скромной жизни после отбывания наказания. Впоследствии его стали видеть на закрытых мероприятиях в VIP-зонах московских ресторанов в сопровождении охраны. По информации очевидцев, он двигается на личном автомобиле и находится под федеральной охраной.



