Випало волосся: російський актор здивував хворим виглядом після років у колонії (ФОТО)

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше заявляв про готовність воювати на боці терористичної РФ, повернувся до театру та вперше після звільнення з’явився перед глядачами. У Telegram-каналі Катерина Стриженова опублікували фотографію артиста, на якій помітні непрості наслідки перебування у в’язниці.

Михайло Єфремов (фото з відкритих джерел)

Єфремов провів у російській колонії чотири з половиною роки після смертельної ДТП, у якій загинула людина. На момент аварії актор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Саме під час ув’язнення Михайло різко змінив свої політичні погляди — від підтримки України та засудження війни до відкритої підтримки російської пропаганди і заяв про бажання вирушити воювати за РФ. У результаті його активність помітили, актору надали умовно-дострокове звільнення і дозволили знову виходити на сцену.

Попри те, що Єфремов відбув трохи більше половини призначеного терміну, тюремне ув’язнення суттєво вплинуло на стан його здоров’я. На новому закулісному фото зі спектаклю ці зміни стали особливо помітними: актор втратив волосся, сильно змінився зовні, водночас схуд і набрав вагу. Риси його обличчя тепер важко впізнати тим, хто пам’ятає артиста до ув’язнення. У самій постановці він виходить на сцену в перуках.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно вийшов із в’язниці, вирішив повернутися до акторської кар’єри. Втім, його спроба знову з’явитися в публічному просторі супроводжується підвищеними заходами безпеки — про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше Єфремова помічали в громадському транспорті — актор демонстрував образ скромного життя після відбуття покарання. Однак згодом його стали бачити на закритих заходах у VIP-зонах московських ресторанів у супроводі охорони. За інформацією очевидців, він пересувається на особистому автомобілі та перебуває під федеральною охороною.

