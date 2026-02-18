logo_ukra

Випало волосся: російський актор здивував хворим виглядом після років у колонії (ФОТО)
Випало волосся: російський актор здивував хворим виглядом після років у колонії (ФОТО)

Ув'язнення сильно вплинуло на здоров'я Михайла Єфремова

18 лютого 2026, 23:05
Автор:
Лиля Воробьева

 Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше заявляв про готовність воювати на боці терористичної РФ, повернувся до театру та вперше після звільнення з’явився перед глядачами. У Telegram-каналі Катерина Стриженова опублікували фотографію артиста, на якій помітні непрості наслідки перебування у в’язниці.

Випало волосся: російський актор здивував хворим виглядом після років у колонії (ФОТО)

Михайло Єфремов (фото з відкритих джерел)

Випало волосся: російський актор здивував хворим виглядом після років у колонії (ФОТО) - фото 2

Єфремов провів у російській колонії чотири з половиною роки після смертельної ДТП, у якій загинула людина. На момент аварії актор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Саме під час ув’язнення Михайло різко змінив свої політичні погляди — від підтримки України та засудження війни до відкритої підтримки російської пропаганди і заяв про бажання вирушити воювати за РФ. У результаті його активність помітили, актору надали умовно-дострокове звільнення і дозволили знову виходити на сцену.

Випало волосся: російський актор здивував хворим виглядом після років у колонії (ФОТО) - фото 2

Попри те, що Єфремов відбув трохи більше половини призначеного терміну, тюремне ув’язнення суттєво вплинуло на стан його здоров’я. На новому закулісному фото зі спектаклю ці зміни стали особливо помітними: актор втратив волосся, сильно змінився зовні, водночас схуд і набрав вагу. Риси його обличчя тепер важко впізнати тим, хто пам’ятає артиста до ув’язнення. У самій постановці він виходить на сцену в перуках.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно вийшов із в’язниці, вирішив повернутися до акторської кар’єри. Втім, його спроба знову з’явитися в публічному просторі супроводжується підвищеними заходами безпеки — про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше Єфремова помічали в громадському транспорті — актор демонстрував образ скромного життя після відбуття покарання. Однак згодом його стали бачити на закритих заходах у VIP-зонах московських ресторанів у супроводі охорони. За інформацією очевидців, він пересувається на особистому автомобілі та перебуває під федеральною охороною.

 



