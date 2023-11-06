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"Выучите русский": украинский певец опозорился заявлением о Польше (ВИДЕО)

Солист украинской группы "Пошлая Молли" расхвалил русский язык

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Певец украинской группы "Пошлая Моллы" Кирилл Тимошенко, еще известный как Бледный, сердито охарактеризовал польский язык и советует всем учить русский.

"Выучите русский": украинский певец опозорился заявлением о Польше (ВИДЕО)

Певец Кирилл Тимошенко (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях он обнародовал видео, где обращается к полякам, чтобы они изучали "нормальный язык" – русский. Как один из вариантов, Блед предлагает Польше вернуться в состав Российской империи.


"Меня на* бесит польский язык, я не понимаю, зачем говорить на этом уе**нском языке, когда есть русский язык. Реально, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном на**ом языке", — советует жителям Польши рокер .

К слову, в настоящее время Кирилл Тимошенко осуществляет активную концертную деятельность со своей группой "Пошлая Молли" в Европе. На сцене он ставит сине-желтое знамя, но все равно выступает за то, чтобы говорить по-русски.

Украинская группа "Пошлая Моллы" была создана в Харькове. Он набрал свою популярность в 2017 году. После того, как эта группа стала узнаваемой, она начала записывать треки с исполнителями из РФ, в частности, с Элджеем.

Также группа неоднократно выступала в РФ, а сам солист был приглашен на шоу на российском ТВ "Вечерний Ургант".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный украинский певец выступит на Бали для россиян . По информации обозревателя украинского шоу-бизнеса и сплетника Богдана Беспалова, исполнитель Иван Дорн будет выступать на Бали в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

Но здесь раскрывается один аспект. Как утверждает Беспалов, на корпоративной вечеринке будут присутствовать жители РФ. Они уже запустили рекламу с предстоящим выступлением Дорна в сети.

Блогер продолжил, что Иван Дорн не живет в Украине, певец не понимает реальность того, чем живет страна и не вникает в те или иные темы, важные для жителей Украины.



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