Выжили: известная певица уходит с российской сцены и обратилась к россиянам

Российская певица Кристина Орбакайте, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехавшая в США, объявила о своем выходе со сцены в России. В своем интервью российским СМИ Орбакайте отметила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 г. был последним в РФ. Она планирует отправиться на гастроли в США и Канаду со своим шоу "The Best".

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

Хотя певица упразднила запланированные концерты в России, она не назвала причину этого решения. Орбакайте лишь отметила, что встреча с российской публикой состоится "в лучшей жизни", что, вероятно, свидетельствует о ее намерении дистанцироваться от ситуации в РФ, однако продолжает избегать публичных заявлений о войне в Украине.

"Это был мой крайний концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", – отметила Кристина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица упала на сцене во время концерта . Известная в России исполнительница Кристина Орбакайте недавно приехала с концертом в Питер, во время которого возник непредсказуемый конфуз. Певица запуталась в собственном платье и грохнулась прямо на сцене. Этот момент запечатлели на видео.

После выступления Кристина Орбакайте сказала, что проживает в РФ, ответив на вопрос, как долго она пробудет здесь, вернувшись из США. Несколько позже знаменитость подловил один из журналистов, который поинтересовался, отменят ли ее концерт в Москве. Орбакайте на это сказала, что у нее "всегда все произойдет".

При этом, до этого концертный тур Кристины Орбакайте по сибирским городам сорвали активисты. Им не понравилось, что дочь Аллы Пугачевой живет роскошно в Соединенных Штатах, а деньги на это зарабатывает в РФ.

