logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Выжили: известная певица уходит с российской сцены и обратилась к россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Выжили: известная певица уходит с российской сцены и обратилась к россиянам

Орбакайте приняла решение больше не выступать в РФ

сегодня, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Кристина Орбакайте, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехавшая в США, объявила о своем выходе со сцены в России. В своем интервью российским СМИ Орбакайте отметила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 г. был последним в РФ. Она планирует отправиться на гастроли в США и Канаду со своим шоу "The Best".

Выжили: известная певица уходит с российской сцены и обратилась к россиянам

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

Хотя певица упразднила запланированные концерты в России, она не назвала причину этого решения. Орбакайте лишь отметила, что встреча с российской публикой состоится "в лучшей жизни", что, вероятно, свидетельствует о ее намерении дистанцироваться от ситуации в РФ, однако продолжает избегать публичных заявлений о войне в Украине.

"Это был мой крайний концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", – отметила Кристина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица упала на сцене во время концерта . Известная в России исполнительница Кристина Орбакайте недавно приехала с концертом в Питер, во время которого возник непредсказуемый конфуз. Певица запуталась в собственном платье и грохнулась прямо на сцене. Этот момент запечатлели на видео.

После выступления Кристина Орбакайте сказала, что проживает в РФ, ответив на вопрос, как долго она пробудет здесь, вернувшись из США. Несколько позже знаменитость подловил один из журналистов, который поинтересовался, отменят ли ее концерт в Москве. Орбакайте на это сказала, что у нее "всегда все произойдет".

При этом, до этого концертный тур Кристины Орбакайте по сибирским городам сорвали активисты. Им не понравилось, что дочь Аллы Пугачевой живет роскошно в Соединенных Штатах, а деньги на это зарабатывает в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости