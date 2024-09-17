logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Вызвали скорую помощь: российский актер серьезно травмировался
commentss НОВОСТИ Все новости

Вызвали скорую помощь: российский актер серьезно травмировался

Дмитрий Нагиев получил травму прямо во время спектакля

17 сентября 2024, 23:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, долгое время покидавший свою позицию по войне в Украине неоднозначной и намекавший на неприятие политики Кремля, все же решил вернуться к выступлениям на российской сцене, вероятно, ради заработка.

Вызвали скорую помощь: российский актер серьезно травмировался

Дмитрий Нагиев (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, в один из его спектаклей Нагиев получил серьезную травму, из-за чего на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

"Вот уже 24 года Дмитрий играет роль Киси для своего зрителя. Сегодня, во время представления, артист получил тяжелое повреждение ноги. Травма была настолько серьезной, что медики настаивали на госпитализации", – сообщила директор актера Елена Шайкина.

Пока неизвестно, каково состояние здоровья у актера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский актер наконец-то определился и показал свою позицию относительно войны. Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, ранее высказывавший неопределенные и противоречивые мнения по поводу войны в Украине, возвращается к работе на российском телевидении. Это подтверждает его позицию по сотрудничеству с российскими пропагандистами.

В сети уже распространяется информация, что Нагиев подключился к новым проектам на российском телевидении, тем самым становясь частью информационной машины, поддерживающей войну. В частности, актер участвует в съемках экшн-комедии под названием "Кто быстрее?", что станет его первым появлением на экранах после начала полномасштабной войны против Украины.

В фильме Нагиев играет персонажа, отвечающего за бриллианты на сумму 1 миллиард рублей, а сюжет разворачивается вокруг погони за этими драгоценностями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.starhit.ru/video/dmitrii-nagiev-poluchil-travmu-na-scene-skoraya-trebovala-gospitalizacii-5857597/
Теги:

Новости

Все новости