Вызвали скорую помощь: российский актер серьезно травмировался

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, долгое время покидавший свою позицию по войне в Украине неоднозначной и намекавший на неприятие политики Кремля, все же решил вернуться к выступлениям на российской сцене, вероятно, ради заработка.

Дмитрий Нагиев (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, в один из его спектаклей Нагиев получил серьезную травму, из-за чего на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

"Вот уже 24 года Дмитрий играет роль Киси для своего зрителя. Сегодня, во время представления, артист получил тяжелое повреждение ноги. Травма была настолько серьезной, что медики настаивали на госпитализации", – сообщила директор актера Елена Шайкина.

Пока неизвестно, каково состояние здоровья у актера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский актер наконец-то определился и показал свою позицию относительно войны. Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, ранее высказывавший неопределенные и противоречивые мнения по поводу войны в Украине, возвращается к работе на российском телевидении. Это подтверждает его позицию по сотрудничеству с российскими пропагандистами.

В сети уже распространяется информация, что Нагиев подключился к новым проектам на российском телевидении, тем самым становясь частью информационной машины, поддерживающей войну. В частности, актер участвует в съемках экшн-комедии под названием "Кто быстрее?", что станет его первым появлением на экранах после начала полномасштабной войны против Украины.

В фильме Нагиев играет персонажа, отвечающего за бриллианты на сумму 1 миллиард рублей, а сюжет разворачивается вокруг погони за этими драгоценностями.

