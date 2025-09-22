logo

"Я больше не узнаю свою страну": Анджелина Джоли резко высказалась о своей Родине

Анджелина Джоли на кинофестивале в Сан-Себастьяне заявила, что больше не узнает США и выразила обеспокоенность свободой слова в стране.

22 сентября 2025, 13:55
Американская актриса и обладательница премии "Оскар" Анджелина Джоли во время Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне заявила, что больше не узнает свою родную страну. Таким образом, голливудская звезда затронула тему свободы слова в Соединенных Штатах.

"Я больше не узнаю свою страну": Анджелина Джоли резко высказалась о своей Родине

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

Джоли приехала в Испанию, чтобы представить свою новую ленту "Кутюр", однако на пресс-конференции получила вопрос не только о кино. Актриса ответила на вопрос журналиста о том, чего она боится как художник и гражданка США.

"Я люблю свою страну, но сейчас не узнаю ее. Я всегда жила международной жизнью, у меня семья и друзья по всему миру. Мое мировоззрение справедливо и открыто. И все, что разделяет или ограничивает свободу личности и самовыражения, опасно", — сказала актриса.

По словам Джоли, мир переживает "очень серьезное время", когда любое ограничение свободы может стать угрозой для общества. Она подчеркнула, что художники должны быть особенно внимательны и ответственны в высказываниях.

"Это такие серьезные времена, что мы должны быть осторожными и не говорить о них бездумно. Это очень тяжелые времена, в которые мы живем вместе", — добавила 50-летняя актриса.

Заявление Анджелины Джоли прозвучало вскоре после скандала вокруг Джимми Киммела. Телеканал ABC и компания Disney приостановили популярное ток-шоу с его участием из-за шутки о Трампе, касавшейся недавно убитого активиста Чарли Кирка. Это решение вызвало волну критики со стороны звезд Голливуда, в частности, Киммела поддержали Педро Паскаль и Оливия Родриго.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли удивила новым образом. Актриса кардинально изменила стиль.

Также "Комментарии" писали, что Трамп выступил с резкой речью на поминках Чарли Кирка.



Источник: https://variety.com/2025/film/global/angelina-jolie-america-breast-cancer-couture-san-sebastian-1236525650/
