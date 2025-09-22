"Я больше не узнаю свою страну": Анджелина Джоли резко высказалась о своей Родине

Рубрики
Американская актриса и обладательница премии "Оскар" Анджелина Джоли во время Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне заявила, что больше не узнает свою родную страну. Таким образом, голливудская звезда затронула тему свободы слова в Соединенных Штатах.
Анджелина Джоли. Фото из открытых источников
Джоли приехала в Испанию, чтобы представить свою новую ленту "Кутюр", однако на пресс-конференции получила вопрос не только о кино. Актриса ответила на вопрос журналиста о том, чего она боится как художник и гражданка США.
По словам Джоли, мир переживает "очень серьезное время", когда любое ограничение свободы может стать угрозой для общества. Она подчеркнула, что художники должны быть особенно внимательны и ответственны в высказываниях.
Заявление Анджелины Джоли прозвучало вскоре после скандала вокруг Джимми Киммела. Телеканал ABC и компания Disney приостановили популярное ток-шоу с его участием из-за шутки о Трампе, касавшейся недавно убитого активиста Чарли Кирка. Это решение вызвало волну критики со стороны звезд Голливуда, в частности, Киммела поддержали Педро Паскаль и Оливия Родриго.
