"Я больше не узнаю свою страну": Анджелина Джоли резко высказалась о своей Родине

Американская актриса и обладательница премии "Оскар" Анджелина Джоли во время Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне заявила, что больше не узнает свою родную страну. Таким образом, голливудская звезда затронула тему свободы слова в Соединенных Штатах.

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

Джоли приехала в Испанию, чтобы представить свою новую ленту "Кутюр", однако на пресс-конференции получила вопрос не только о кино. Актриса ответила на вопрос журналиста о том, чего она боится как художник и гражданка США.

"Я люблю свою страну, но сейчас не узнаю ее. Я всегда жила международной жизнью, у меня семья и друзья по всему миру. Мое мировоззрение справедливо и открыто. И все, что разделяет или ограничивает свободу личности и самовыражения, опасно", — сказала актриса.

По словам Джоли, мир переживает "очень серьезное время", когда любое ограничение свободы может стать угрозой для общества. Она подчеркнула, что художники должны быть особенно внимательны и ответственны в высказываниях.

"Это такие серьезные времена, что мы должны быть осторожными и не говорить о них бездумно. Это очень тяжелые времена, в которые мы живем вместе", — добавила 50-летняя актриса.

Заявление Анджелины Джоли прозвучало вскоре после скандала вокруг Джимми Киммела. Телеканал ABC и компания Disney приостановили популярное ток-шоу с его участием из-за шутки о Трампе, касавшейся недавно убитого активиста Чарли Кирка. Это решение вызвало волну критики со стороны звезд Голливуда, в частности, Киммела поддержали Педро Паскаль и Оливия Родриго.

