"Я більше не впізнаю свою країну": Анджеліна Джолі різко висловилася про свою Батьківщину

Американська акторка та володарка премії "Оскар" Анджеліна Джолі під час Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні заявила, що більше не впізнає свою рідну країну. Таким чином голлівудська зірка зачепила тему свободи слова у Сполучених Штатах.
Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел
Джолі приїхала до Іспанії, щоб представити свою нову стрічку "Кутюр", проте на пресконференції отримала питання не лише про кіно. Акторка відповіла на питання журналіста про те, чого вона боїться як митець і громадянка США.
За словами Джолі, світ переживає "дуже серйозні часи", коли будь-яке обмеження свободи може стати загрозою для суспільства. Вона підкреслила, що митці мають бути особливо уважними та відповідальними у висловлюваннях.
Заява Анджеліни Джолі пролунала невдовзі після скандалу навколо Джиммі Кіммела. Телеканал ABC та компанія Disney призупинили популярне ток-шоу з його участю через жарт про Трампа, який стосувався нещодавно вбитого активіста Чарлі Кірка. Це рішення викликало хвилю критики з боку зірок Голлівуду, зокрема Кіммела підтримали Педро Паскаль та Олівія Родріго.
