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"Я этого точно не хотел": Влад Яма рассказал, удалось ли ему помириться с Лесей Никитюк

Хореограф признался, что до сих пор чувствует между напряжение в общении с ведущей

сегодня, 16:25
Автор:

Любовь Блажко

Поклонники развлекательного шоу "Танцы со звездами" хорошо помнят эфир, в котором Влад Яма сказал неприятный комментарий в адрес Леси Никитюк. Популярный хореограф наконец решился рассказать, как же сейчас у него складываются отношения с Лесей. Об этом пишет издание lux.

"Я этого точно не хотел": Влад Яма рассказал, удалось ли ему помириться с Лесей Никитюк

Влад Яма. Фото: lux.fm

После зажигательной самбы Леся Никитюк вместе со своим партнером Максимом Ежовым получила неодобрительную оценку от Влада. Как потом выяснилось, ведущая сидела в своей гримерке и плакала, потому что обиделась на резкие слова. Но уже в следующем эфире она взяла себя в руки: ответила не менее колкой фразой требовательному судье. 

Сам же Влад поделился, что конфликты, которые довольно часто случаются на этом проекте, происходят совсем неожиданно и уж точно не специально. 

"Я этого точно не планировал и 100% не хотел. Но что уже произошло, то произошло", — говорит Яма о том конфликте. 

С того эмоционального эфира прошло уже два года, поэтому сейчас отношения знаменитостей немного наладились. Более того, хореограф рассказал, что частенько видится с Лесей на различных съемках. Но иногда он чувствует, что какое-то напряжение в их общении еще присутствует. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Леся Никитюк впервые рассказала, какие у нее отношения с Сергеем Притулой.


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