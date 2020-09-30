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Леся Никитюк впервые рассказала, какие у нее отношения с Сергеем Притулой

Ведущие «Хто зверху?» постоянно соревнуются и подкалывают друг друга в кадре

сегодня, 13:55
Автор:

Любовь Блажко

Леся Никитюк вместе с Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Хто сверху?" на Новом канале. Во время программы можно часто наблюдать, как они подшучивают и подкалывают друг друга. Но, как оказалось, в настоящей жизни знаменитости почти не ссорятся, пишет издание lux.

Леся Никитюк впервые рассказала, какие у нее отношения с Сергеем Притулой

Леся Никитюк и Сергей Притула. Фото: lux

Как не крути, а время от времени происходят неожиданные казусы. Леся Никитюк рассказала, как однажды обидела Сергея, но получилось это совсем случайно. Она вспомнила, как на одной из программ участник начал не очень хорошо себя вести. И пока Леся в перерыве захотела прямо сказать об этом гостю, Притула решил, что речь идет именно о нем. Ведущий обиделся, и сказал, что не выйдет из своей гримерки, потому что такое поведение Леси сильно его задело. Конечно, потом этот конфликт удалось разрешить, но ведущая поняла, что ее коллега ее очень ценит. 

"Конечно, когда я все объяснила, конфликт был решен, но в тот момент поняла, что Притула меня ценит. Если на человека обижаются, значит, он небезразличен", — говорит Никитюк. 

Сергей Притула является не только ведущим шоу "Хто сверху?", но еще и креативным продюсером. Он поделился, что они с Лесей ведут программу абсолютно на равных условиях. Только иногда комик может подсказать своей коллеге, если нужно что-то не забыть или уделить чему-то особое внимание. 

"При работе на съемочной площадке мы работаем абсолютно равными капитанами-ведущими. Просто время от времени могу сказать: "Леся, пожалуйста, не забудь об этом и это". Но в указательном тоне — это, скорее, рекомендательная история", — поделился Притула. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "На концерт пришло 12 зрителей": Сергей Притула вспомнил, каким был путь к славе.


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