"Я потратил деньги на алкоголь, женщин и быстрые авто": фраза футболиста, ставшая страшным пророчеством

Джордж Бест вошел в историю как одна из первых глобальных футбольных суперзвезд, чья популярность вышла далеко за пределы спорта. Обладатель "Золотого мяча" 1968 года, звезда "Манчестер Юнайтед" и игрок с феноменальным дриблингом получил признание по всему миру — даже сам Пеле называл его величайшим футболистом в мире. Однако вне поля его жизнь превратилась в непрерывный карнавал, быстро переросший в трагедию.

Джордж Бест / Иллюстрация: Wikimedia Commons / Miguel Mendez

Знаменитая цитата со вкусом горечи: в свое время североирландский форвард произнес фразу, которая навсегда вошла в историю спорта: "Большую часть своих денег я потратил на алкоголь, женщин и быстрые машины. Остальное я просто транжирил".

Тогда это воспринималось как утонченный юмор удачливого и красивого юноши, но с годами эти слова превратились в автобиографическое пророчество.

"Пятый битл": из-за невероятной популярности, яркого стиля одежды и длинной прически Беста нередко называли "пятым битлом". В 22 года он уже выиграл Кубок европейских чемпионов и был признан лучшим игроком Европы. Однако ранний успех принес с собой огромное давление и доступ к соблазнам, перед которыми молодой спортсмен не устоял.

Борьба с зависимостью: алкоголизм постепенно разрушал карьеру Беста. Он мог пропустить тренировку или на несколько дней скрыться из расположения команды. В возрасте 27 лет Бест окончательно покинул "Манчестер Юнайтед", после чего его карьера на самом высоком уровне пошла на убыль, хотя он еще долгое время продолжал выступать за другие клубы.

Трагический финал: в 2002 году из-за тяжелого поражения печени Бесту провели операцию по ее пересадке. Несмотря на суровые предостережения врачей, легендарный игрок так и не смог окончательно отказаться от алкоголя. В ноябре 2005 года в возрасте 59 лет Джордж Бест скончался в больнице от легочной инфекции и полиорганной недостаточности.

За несколько дней до смерти футболист согласился опубликовать в прессе свое последнее фото с больничной койки с коротким, но жутким посланием для молодежи: " Не умирайте, как я ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как одна неосторожно произнесенная фраза обрушила бизнес на 500 миллионов фунтов.







