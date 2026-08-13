"Я витратив гроші на алкоголь, жінок і швидкі авто": фраза футболіста, яка стала страшним пророцтвом

Джордж Бест увійшов до історії як одна з перших глобальних футбольних суперзірок, чия популярність вийшла далеко за межі спорту. Володар "Золотого м'яча" 1968 року, зірка "Манчестер Юнайтед" та гравець із феноменальним дриблінгом здобув визнання по всьому світу — навіть сам Пеле називав його найвеличнішим футболістом у світі. Проте поза полем його життя перетворилося на безперервний карнавал, який швидко переріс у трагедію.

Джордж Бест / Ілюстрація: Wikimedia Commons / Miguel Mendez

Знаменита цитата зі смаком гіркоти: свого часу північноірландський форвард вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію спорту: "Більшу частину своїх грошей я витратив на алкоголь, жінок і швидкі машини. Решту я просто тринькав".

Тоді це сприймалося як витончений гумор успішного та вродливого юнака, але з роками ці слова перетворилися на автобіографічне пророцтво.

"П'ятий бітл": через неймовірну популярність, яскравий стиль одягу та довгу зачіску Беста нерідко називали "п'ятим бітлом". У 22 роки він уже виграв Кубок європейських чемпіонів та був визнаний найкращим гравцем Європи. Проте ранній успіх приніс із собою величезний тиск і доступ до спокус, перед якими молодий спортсмен не встояв.

Боротьба із залежністю: алкоголізм поступово руйнував кар'єру Беста. Він міг пропустити тренування або на кілька днів зникнути з розташування команди. У віці 27 років Бест остаточно залишив "Манчестер Юнайтед", після чого його кар'єра на найвищому рівні пішла на спад, хоча він ще довгий час продовжував виступати за інші клуби.

Трагічний фінал: у 2002 році через важке ураження печінки Бесту провели операцію з її пересадки. Попри суворі застереження лікарів, легендарний гравець так і не зміг остаточно відмовитися від алкоголю. У листопаді 2005 року у віці 59 років Джордж Бест помер у лікарні від легеневої інфекції та поліорганної недостатності.

За кілька днів до смерті футболіст погодився опублікувати у пресі своє останнє фото з лікарняного ліжка з коротким, але моторошним посланням для молоді: "Не вмирайте, як я".

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