"Я витратив гроші на алкоголь, жінок і швидкі авто": фраза футболіста, яка стала страшним пророцтвом

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Сергій Кречмаровський
Джордж Бест увійшов до історії як одна з перших глобальних футбольних суперзірок, чия популярність вийшла далеко за межі спорту. Володар "Золотого м'яча" 1968 року, зірка "Манчестер Юнайтед" та гравець із феноменальним дриблінгом здобув визнання по всьому світу — навіть сам Пеле називав його найвеличнішим футболістом у світі. Проте поза полем його життя перетворилося на безперервний карнавал, який швидко переріс у трагедію.
Джордж Бест / Ілюстрація: Wikimedia Commons / Miguel Mendez
"П'ятий бітл": через неймовірну популярність, яскравий стиль одягу та довгу зачіску Беста нерідко називали "п'ятим бітлом". У 22 роки він уже виграв Кубок європейських чемпіонів та був визнаний найкращим гравцем Європи. Проте ранній успіх приніс із собою величезний тиск і доступ до спокус, перед якими молодий спортсмен не встояв.
Боротьба із залежністю: алкоголізм поступово руйнував кар'єру Беста. Він міг пропустити тренування або на кілька днів зникнути з розташування команди. У віці 27 років Бест остаточно залишив "Манчестер Юнайтед", після чого його кар'єра на найвищому рівні пішла на спад, хоча він ще довгий час продовжував виступати за інші клуби.
Трагічний фінал: у 2002 році через важке ураження печінки Бесту провели операцію з її пересадки. Попри суворі застереження лікарів, легендарний гравець так і не зміг остаточно відмовитися від алкоголю. У листопаді 2005 року у віці 59 років Джордж Бест помер у лікарні від легеневої інфекції та поліорганної недостатності.
За кілька днів до смерті футболіст погодився опублікувати у пресі своє останнє фото з лікарняного ліжка з коротким, але моторошним посланням для молоді: "Не вмирайте, як я".
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