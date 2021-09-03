Юлия Мендель рассказала о себе много чего по случаю юбилея

Юлия Мендель. Фото: Instagram-страница Юлии Мендель

Юлия Мендель сегодня празднует 35-летие и по этому поводу в интервью для издания "Обозреватель" дала ответы на самые популярные вопросы о своей жизни и карьере.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского призналась, что четко разграничивает реальное отношение к своей персоне и проплаченные атаки ботов в соцсетях.

"Негатив и хейт распространяли оппозиционные силы. Меня атаковали две ботофермы. Первая — пророссийская. Вторая — радикальная украинская", — рассказала во время интервью Юлия Мендель.

Также экс-спикер главы государства отметила, что если вся критика ее персоны в соцсетях является однотипной и пишется с одних и тех же аккаунтов, то в личные сообщения Юлия Мендель получает в основном "теплые" комментарии поддержки от людей из разных уголков страны, которые являются представителями различных сфер деятельности.

Также специалист по коммуникациям вслух говорит о наличии в политике гендерных аспектов, так как, несмотря на различные программы и гендерные квоты, мужчин в большой политике больше и к ним гораздо серьезнее относятся.

Юлию Мендель во время работы прес-секретарем неприятно удивило отношение коллег, ведь по представлениям девушки журналист — это прежде всего непредвзятый человек, а она на себе почувствовала своеобразную месть со стороны коллег, которые вместе с ней когда-то претендовали на тогдашнюю должность Мендель.

Сейчас, по мнению Юлии Мендель, быть пресс-секретарем президента значительно проще, так как коммуникационная система уже прошла трансформацию, а количество должностных обязанностей представителя президента стало значительно меньше.

"Сергей демонстрирует довольно неплохой профессионализм в этой должности, а также открытость к журналистам, а это я считаю главным. Его компетентность будет только улучшаться со временем", — отметила предшественница Сергея Никифорова.

Ранее "Комментарии" писали о мнениях экспертов относительно постоянных эпатажных действий Юлии Мендель как пресс-секретаря президента и уже после этого.

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